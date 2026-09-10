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Томаш: Рјешавамо у Штрпцима оно што нисмо сто година

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10.09.2026 17:19

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Додик у Прњавору
Фото: Срна

Градоначелник Прњавора Дарко Томаш данас је у Штрпцима обишао локације на којима су реализовани или се реализују пројекти реконструкције друштвеног дома и изградње водоводне мреже.

Томаш је навео да је најважније било ријешити питање водоводне мреже и да је то инвестиција која се реализује.

"Морам рећи да је цијена водоводне мреже око шест милиона и да је око два милона уложио град, а предсједик Републике је издвојио 1,6 милиона", рекао је Томаш новинарима.

Истакао је и да је реконструкција дома једна од важнијих инвестиција јер објекат није био у функцији и није могао задовољити потребе, прије свега дјеце која ту тренирају.

"Уложено је око 450.000 КМ и завршени су радови. Влада је увијек била на располагању да помогне и Основној школи `Бранко Ћопић`, дјеца имају све услове", рекао је Томаш који је данас заједно са предсједником Милорадом Додиком посјетио ову мјесну заједницу, преноси "Срна".

Оно што није било ријешено посљедњих стотину година, каже Томаш, сада је ријешено уз помоћ републичких власти.

Овом приликом разговарано је и о санацији спомен-обиљежја палим борцима.

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Тагови :

Дарко Томаш

Прњавор

Милорад Додик

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