Хорор: Усвојене дјевојчице држали у гаражи и тукли

Аутор:АТВ редакција
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Мало мјесто на југу Далмације потресао је случај породичног насиља у којем су двије усвојене дјевојчице биле третиране као робиње.
Жупанијско државно тужилаштво у Дубровнику покренуло је истрагу против двоје хрватских држављана због сумње на трговину људима.
Терете се да су двије усвојене малољетне дјевојчице држали у робовласничком односу, тјерали их на рад и физички кажњавали. Случај је откривен након што је једна од дјевојчица побјегла из породичне куће.
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Након што ју је пронашао и вратио кући, усвојилац је са њом дошао у канцеларију Завода за социјални рад, гдје је затражио помоћ тврдећи да кћерка показује потешкоће у понашању. Разговори са стручним службама постепено су открили праву позадину ове приче.
Дјевојчица је испричала да су родитељи њу и сестру усвојили како би имали додатну радну снагу. Прије одласка у школу морале су обављати послове на фарми, док им након наставе није било дозвољено да учествују у ваншколским активностима. Уз школске обавезе морале су одржавати домаћинство, радити у пољопривреди и чувати млађу дјецу брачни пар, осим двије усвојене дјевојчице, има и сопствену дјецу.
Усвојиоци су дјевојчице физички кажњавали и шишали им косу. Крајем маја и почетком јуна ове године дјевојчице су биле затворене у гаражи поред куће.
Родитељи су им достављали два топла оброка дневно. Спавале су на столицама, а нужду су обављале у дворишту, након чега су се морале враћати у гаражу.
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Завод за социјални рад донио је рјешење о хитном издвајању дјеце из породице и њиховом смјештају у одговарајућу установу, док је родитељима привремено забрањен сваки контакт са њима.
Осумњичени усвојиоци налазе се у притвору. Због кривичног дјела трговине људима и казнених дјела против човјечности и људског достојанства (ропство) пријети им дуготрајна затворска казна до 15 година, преноси Дневник.хр.
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