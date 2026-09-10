Словенија укида деветогодишњу основну школу: Катастрофалан пад знања покренуо велику реформу

Аутор:АТВ редакција
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Словеначки министар образовања, науке и младих Борут Рончевић најавио је данас свеобухватну реформу школског система, која укључује укидање деветогодишњег основног образовања и постепено увођење преобликоване осмогодишње основне школе од школске 2028/2029. године.
Одлука о великој реформи услиједила је након објављивања најновијих резултата међународног истраживања ПИСА (PISA) 2025, који су показали значајан пад постигнућа словеначких петнаестогодишњака.
Рончевић је стање у образовном систему оцијенио као „веома лоше, а тренд катастрофалним“, наводе словеначки медији.
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Реформа, осим повратка на осмогодишњи модел, предвиђа увођење виших критеријума при оцјењивању, јачање радне етике, растерећење наставних планова уз већи нагласак на разумијевање градива, те већу подршку даровитим ученицима.
Према данас објављеном истраживању ПИСА 2025, просјечна постигнућа ученика у Словенији најнижа су од почетка спровођења овог испитивања. У природним наукама резултати су око просјека земаља Организације за економску сарадњу и развој (OECD), док су у математичкој и читалачкој писмености пали испод просјека.
Прије три године словеначки ученици заостајали су само у читалачкој писмености, док су у математици и природним наукама били изнад просјека ОЕЦД-а.
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Детаљнији подаци показују да је основни ниво математичке писмености остварило 65 одсто ученика. Знатно већи пад забиљежен је у читалачкој писмености, гдје је основни ниво достигло 64 одсто ученика, у поређењу са просјеком ОЕЦД-а од 69 одсто. Највиши ниво читалачке писмености остварило је само три одсто ученика.
Најбољи резултат задржан је у природним наукама, гдје је 76 одсто ученика остварило основни ниво.
Као кључни разлози негативног тренда наводе се претјерана употреба дигиталних уређаја, ометање наставе и пад концентрације.
Чак 40 одсто ученика навело је да њихови вршњаци на часовима не слушају наставнике, док је 22 одсто ученика навело да их дигитални уређаји често ометају у праћењу наставе. Истовремено, 48 одсто ученика користи алате вјештачке интелигенције за израду школских задатака.
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Додатни проблем представља хронични недостатак наставног особља. Само 17,5 одсто ученика у Словенији похађа школе у којима директори не наводе недостатак наставника као препреку у раду. Просјек ОЕЦД-а износи 28,8 одсто.
На резултате ПИСА истраживања реаговао је и Синдикат васпитања, образовања, науке и културе Словеније, упозоравајући да су лоши резултати директна посљедица вишегодишњег занемаривања и недостатка системских улагања у образовни кадар.
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