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Постављен "ћевапомат": Ради 24 сата, ћевапи увијек доступни

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10.09.2026 13:06

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Постављен "ћевапомат": Ради 24 сата, ћевапи увијек доступни
Фото: Reditt

У Карловцу је постављен необичан аутомат који је брзо привукао пажњу јавности. Ријеч је о „ћевапомату“ Меснице Кушан, из којег се свјежи, непечени ћевапи могу купити 24 сата дневно.

Аутомат је намијењен купцима који по месо желе доћи ван радног времена меснице, али и онима који желе избјећи чекање у редовима.

Посебно занимање изазвала је чињеница да купци ћевапе могу купити у било које доба дана или ноћи.

Према коментарима корисника друштвених мрежа, Месница Кушан већ је позната по великом интересу купаца и редовима који се знају створити испред продаваонице.

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„Онима који се сјете у суботу поподне или нед‌јељу да би пекли ћевапе. Стварно су им јако фини ћевапи, не само они него и остало месо“, написао је један корисник Reddita.

Додао је како се испред меснице понекад стварају велики редови, па аутомат може бити практично рјешење за оне који долазе само по ћевапе.

Слично искуство описао је и други корисник.

„Ко је икад куповао месо код Кушана зна да је ред на цести 20 метара минимално и да ће му отићи барем сат времена живота на купњу. Ако требаш само ћевапе, ово је топ“, написао је.

Идеја ипак није одушевила баш све.

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Дио корисника питао се коме су потребни свјежи, непечени ћевапи усред ноћи, док су други признали да су у први мах помислили како ће аутомат месо одмах и испећи.

„Ја сам исто мислио да апарат одмах испече. Разочаран сам“, нашалио се један корисник.

Други су отишли корак даље и предложили аутомат који би ћевапе не само продавао, него их одмах испекао, ставио у сомун и додао лук.

Иако аутомати за продају хране већ дуго постоје, продаја свјежег меса за роштиљ 24 сата дневно ипак није призор на који су купци навикли.

Предност аутомата је и то што се налази у близини саме меснице, па се производи могу редовно допуњавати.

Судећи према реакцијама на друштвеним мрежама, „ћевапомат“ је већ постао тема бројних расправа, а дио купаца сматра да би овакав начин продаје могао бити посебно користан викендом и изван уобичајеног радног времена трговина.

(ГПМаљевац)

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Тагови :

Карловац

ћевапи

месо

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