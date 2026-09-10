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Хелена пет мјесеци отплаћивала путовање, пред пут схватила да је преварена! Агенција престала да јој јавља

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10.09.2026 13:57

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Фото: pexels/ Wendy Wei

Оно што је за Хелену и њену сестричину требало да буде пут из снова, претворило се у прави кошмар! У октобру прошле године резервисала је путовање у Дизниленд преко једне локалне агенције да би пар дана пред лет за Париз схватила да је жртва преваре.

Како наводи, пут је требало да буде поклон за сестричину након завршених испита, а за пет мјесеци уплата ни на слутила није да је ријеч о превари.

Када је требало да се чекира на лет, добила је информацију да су подаци које уноси неисправни, и тада је полако све кренуло низбрдо.

Из AirFrance-a i EasyJet-a, авиокомпанија чије су наводно имале карте, потврдили су да немају путнике са њиховим именима. Исти одговор добила је и у хотелу пише портал This is Money.

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Иначе, пут је букирала преко агенције коју је пронашла преко интернета. Детаље је договорила преко мејла и испрва је требало да им уплати само 20 фунти (23 евра) а потом по 209 фунти (243 евра) у наредних пет мјесеци.

Сваку трансакцију је обављала путем мобилне апликације банке, па су јој тако из Банке Шкотске поручили да не могу да јој помогну јер није плаћала картицом.

Безуспјешно је покушавала да контактира агенцију, али су они остали нијеми на њене позиве и мејлове. У међувремену сазнала је да није прва која је оштећена. Рецимо, једни људи су на улазу у Дизниленд сазнали да су њихове карте већ искоришћене.

Срећом, за Хеленину причу сазнао је и локални новинар, те је уз медијски притисак и истраживање успио да јој помогне и на крају је и Банка Шкотске одлучила да прихвати њен случај и врати јој отети новац у целости али и агенција, само са другог рачуна!

Занимљиво је да сада, након инцидента, агенција на својој страници тврди да не продаје никакве карте, нити врши резервације хотела већ је ту да вам само понуди најбоље опције за пут.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

путовање

превара

новац

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