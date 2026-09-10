Да ли је здраво да мачке спавају са вама у истом кревету?

Аутор:АТВ редакција
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Често на гласу као самосталне и хладне, многе мачке, посебно оне које се уз свог власника осјећају сигурно и опуштено, уживају у мажењу и његовој близини.
Иако ветеринари често упозоравају да пси не би требало да спавају у кревету са својим власницима, поставља се питање да ли исто правило важи и за мачке.
Стручњаци са портала ПетМД истичу да мачке могу да спавају у вашем кревету, под условом да су редовно прегледане, заштићене од паразита и да њихово присуство не ремети ваш сан. С обзиром на то да су мачке веома чисте животиње, спавање са њима у истом кревету за већину здравих људи не би требало да има негативне последице по здравље. Ипак, особе које имају проблема са алергијама или потешкоћама са дисањем требало би да размисле о томе да мачка спава на другом мјесту.
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Осам знакова који показују да мачка покушава да вас утјеши
Ветеринарка Хана Харт истиче да мачке спавање уз власника често повезују са осећајем сигурности, топлином и блискошћу. Иако су мачке врхунски предатори, у природи истовремено могу да се нађу и у улози плена, због чега је спавање за њих посебно рањив тренутак. Мјесто на којем ће се одмарати зато бирају пажљиво, тражећи простор у којем се осјећају сигурно и заштићено, преноси Вечерњи лист.
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