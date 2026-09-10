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Фарма Јокић захваљујући подстицајима направила коморе за зрење сира

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10.09.2026 12:46

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Сир Породица Јокић
Фото: ATV

Породица Јокић је на имању већ 80 година, породичну традицију као трећа генерација наставља Давид који је завршио Пољопривредни факултет у Бањалуци и одлучио да остане на породичној Фарми.

"Од 2000. године смо почели сертификовану производњу органских житарица и производњу брашна тих житарица. Како је вријеме одмицали стицали су се услови за развијање и ширење фарме", каже Давид Јокић, фарма Јокић.

Како каже, уз помоћ Агенције за аграрна плаћања направили су коморе за зрење сира што је довело до унапрјеђивања сиране.

"40% доста значи за било коју производњу, а да не причамо о пољопривредној производњи која је изложена и сушама и климатским промјенама. Морамо бити свјесни да овај дио производње трпи одређене губитке, а тај управио дио губитака који ми имамо и који нам се дешавају управо је тај подстицај успио надомјестити да опет производимо у плусу", каже Давид Јокић.

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Подијели:

Тагови :

Агенција за аграрна плаћања

субвенције

сир

Пољопривреда

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