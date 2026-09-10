Фарма Јокић захваљујући подстицајима направила коморе за зрење сира

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Породица Јокић је на имању већ 80 година, породичну традицију као трећа генерација наставља Давид који је завршио Пољопривредни факултет у Бањалуци и одлучио да остане на породичној Фарми.
"Од 2000. године смо почели сертификовану производњу органских житарица и производњу брашна тих житарица. Како је вријеме одмицали стицали су се услови за развијање и ширење фарме", каже Давид Јокић, фарма Јокић.
Како каже, уз помоћ Агенције за аграрна плаћања направили су коморе за зрење сира што је довело до унапрјеђивања сиране.
"40% доста значи за било коју производњу, а да не причамо о пољопривредној производњи која је изложена и сушама и климатским промјенама. Морамо бити свјесни да овај дио производње трпи одређене губитке, а тај управио дио губитака који ми имамо и који нам се дешавају управо је тај подстицај успио надомјестити да опет производимо у плусу", каже Давид Јокић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч20
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч5
Република Српска
4 ч19
Најновије
Најчитаније
16
06
16
01
15
56
15
55
15
53
Тренутно на програму