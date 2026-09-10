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"НАТО лобисти не могу да мијењају уставно уређење"

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10.09.2026 11:24

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"НАТО лобисти не могу да мијењају уставно уређење"
Фото: РТРС

Српски народ изборио се за Републику Српску подносећи жртву и Српска му није поклоњена да би сада неки НАТО лобисти могли да мијењају уставно уређење БиХ и предлажу њено укидање, рекао је Срни политички аналитичар Стевица Деђански.

Он је навео да иницијативама, попут оне НАТО лобисте Аустријанца Гинтера Фелингера о уставном преуређењу БиХ и укидању ентитета, не треба придавати значај, јер за такве промјене мора постојати сагласност и српског народа, али и српских пријатеља као што је Русија.

"Они се понашају као да је српски народ добио Републику Српску од њих, па сад они хоће да то мењају", рекао је Деђански.

Истиче да стално треба подсјећати да је Република Српска створена на жртви српског народа и његовом побједом.

"Ми смо то крвљу одбранили и добили. Није нам нико поклонио да би сад могао неки Немац или неки Аустријанац да то мења", рекао је Деђански.

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Он је навео да за такве евентуалне промјене мора да постоји прво сагласност српског народа, а онда и српских пријатеља.

"Ту убрајамо, наравно, увек Русију, али сада и Америку, која се не слаже са лудачком политиком Брисела", рекао је Деђански.

Он је оцијенио да се ова иницијатива покреће на таласу напада из региона на Србију и Српску због сахране генерала Ратка Младића "како би се нешто ушићарило".

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Тагови :

Стевица Деђански

Република Српска

НАТО

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