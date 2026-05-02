Деђански: Додик поправља односе Срба са САД

АТВ
02.05.2026 12:09

Политички аналитичар Стевица Деђански оцијенио је да награда фондације америчког Универзитета Џадсон представља сатисфакцију предсједнику СНСД-а Милораду Додику за све кроз шта је прошао, али и доказ да односи Срба и Америке отопљавају.

Деђански сматра да ова награда и низ других ствари показују да свијетом дувају неки нови вјетрови у односу на период владавине демократа у САД, јер сада влада схватање да Србија, Српска и Срби нису проблем.

- На срећу, није то само Америка, јер ми имамо добре односе и са Русијом и са Израелом и са другим земљама. Већински нормалан свет схвата да је цео овај хаос који је настао продукт деловања демократа, који су показали да су антисрпски настројени - рекао је Деђански за Срну.

Он сматра да и Додик и српски народ треба да буду поносни на то што постоји српски лидер који је у Америци добио признање за лидерство и посвећеност националном суверенитету и демократским принципима.

- То је јако важно, јер имамо лидера који поправља односе Срба са једне и друге стране Дрине са Америком, што треба разгласити на сва звона - навео је Деђански.

Он је оцијенио да је признање за Додика у Америци корак у отопљавању односа према српском народу.

- Видимо и да руководство Србије исто отопљава односе са Америком, који никада нису били бољи. Додик је направио и корак више и то му је сада признато - сматра Деђански.

Због тога, али и других позитивних трендова, Деђански очекује да Срби изађу из галиматијаса у који су убачени, а по којем су само они наводно "зли момци", а сви остали који су их убијали, малтретирали и прогањали добри.

- Идемо ка томе да изађемо из тога. Није то лако, али уз добру дипломатску активност очигледно може да се постигне - рекао је Деђански.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Стевица Деђански

Милорад Додик

Прочитајте више

Хороскоп

Занимљивости

Ако стално све анализирате, можда сте рођени под овим знаком

31 мин

0
Овакву пријетњу Кина није послала Европској унији деценијама

Свијет

Овакву пријетњу Кина није послала Европској унији деценијама

51 мин

0
Музичар Жика Јакшић

Сцена

Жика Јакшић написао тестамент: Ко ће наслиједити имовину?

53 мин

0
Авион

Свијет

Авио-компанија престаје са радом: Сви летови отказани

1 ч

0

Више из рубрике

предсједник Републике Српске Синиша Каран

Република Српска

Каран: Слободно и одговорно новинарство темељ сваког демократског друштва

1 ч

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић говори на централној манифестацији у Центру за обуку Залужани поводом Дана полиције Републике Српске, 4. априла 2026. године.

Република Српска

Минић честитао новинарима Међународни дан медија

2 ч

0
Цвијановићева честитала новинарима Међународни дан слободе медија

Република Српска

Цвијановићева честитала новинарима Међународни дан слободе медија

2 ч

0
Нуждић: Упркос доказима, злочин у Добровољачкој 34 године без судског епилога

Република Српска

Нуждић: Упркос доказима, злочин у Добровољачкој 34 године без судског епилога

2 ч

0

12

13

Експлозија у кампу у Француској, петоро повријеђених, међу њима четворо дjеце

12

12

Убио се син норвешких дипломата којем је Епстеин оставио 5 милиона долара

12

12

Бојић: Град се шири, расте, развија се; Акценат највише на инфраструктури

12

09

11

53

Ако стално све анализирате, можда сте рођени под овим знаком

