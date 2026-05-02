Деђански: Додик поправља односе Срба са САД

Политички аналитичар Стевица Деђански оцијенио је да награда фондације америчког Универзитета Џадсон представља сатисфакцију предсједнику СНСД-а Милораду Додику за све кроз шта је прошао, али и доказ да односи Срба и Америке отопљавају.
Деђански сматра да ова награда и низ других ствари показују да свијетом дувају неки нови вјетрови у односу на период владавине демократа у САД, јер сада влада схватање да Србија, Српска и Срби нису проблем.
- На срећу, није то само Америка, јер ми имамо добре односе и са Русијом и са Израелом и са другим земљама. Већински нормалан свет схвата да је цео овај хаос који је настао продукт деловања демократа, који су показали да су антисрпски настројени - рекао је Деђански за Срну.
Он сматра да и Додик и српски народ треба да буду поносни на то што постоји српски лидер који је у Америци добио признање за лидерство и посвећеност националном суверенитету и демократским принципима.
- То је јако важно, јер имамо лидера који поправља односе Срба са једне и друге стране Дрине са Америком, што треба разгласити на сва звона - навео је Деђански.
Он је оцијенио да је признање за Додика у Америци корак у отопљавању односа према српском народу.
- Видимо и да руководство Србије исто отопљава односе са Америком, који никада нису били бољи. Додик је направио и корак више и то му је сада признато - сматра Деђански.
Због тога, али и других позитивних трендова, Деђански очекује да Срби изађу из галиматијаса у који су убачени, а по којем су само они наводно "зли момци", а сви остали који су их убијали, малтретирали и прогањали добри.
- Идемо ка томе да изађемо из тога. Није то лако, али уз добру дипломатску активност очигледно може да се постигне - рекао је Деђански.
