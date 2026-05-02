Цвијановићева честитала новинарима Међународни дан слободе медија

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је новинарима и свим запосленима у медијима у Републици Српској и БиХ Међународни дан слободе медија, 3. мај, уз жељу за што бољи материјални статус и укупни положај ове важне професије.
Цвијановићева је нагласила да медији, као незаобилазан коректив сваког отвореног друштва, имају изузетно важну улогу благовременом, тачном и објективном информисању јавности, саопштено је из Предсједништва БиХ.
Она је напоменула да слобода медија носи и одговорност – да информације буду истините, непристрасне и утемељене на највишим професионалним и етичким стандардима.
"Новинарима, уредницима и медијским радницима честитам Међународни дан слободе медија, уз увјерење да ћемо заједнички наставити да градимо амбијент у којем се поштују слобода изражавања, професионални интегритет и достојанство новинарске професије", навела је Цвијановићева.
Дан слободе медија у свијету се обиљежава 3. маја с циљем подизања свијести о значају слободе и независности медија.
