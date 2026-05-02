Logo
Large banner

Цвијановићева честитала новинарима Међународни дан слободе медија

Аутор:

АТВ
02.05.2026 09:42

Коментари:

0
Цвијановићева честитала новинарима Међународни дан слободе медија
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је новинарима и свим запосленима у медијима у Републици Српској и БиХ Међународни дан слободе медија, 3. мај, уз жељу за што бољи материјални статус и укупни положај ове важне професије.

Цвијановићева је нагласила да медији, као незаобилазан коректив сваког отвореног друштва, имају изузетно важну улогу благовременом, тачном и објективном информисању јавности, саопштено је из Предсједништва БиХ.

Она је напоменула да слобода медија носи и одговорност – да информације буду истините, непристрасне и утемељене на највишим професионалним и етичким стандардима.

"Новинарима, уредницима и медијским радницима честитам Међународни дан слободе медија, уз увјерење да ћемо заједнички наставити да градимо амбијент у којем се поштују слобода изражавања, професионални интегритет и достојанство новинарске професије", навела је Цвијановићева.

Дан слободе медија у свијету се обиљежава 3. маја с циљем подизања свијести о значају слободе и независности медија.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Република Српска

Српски члан предсједништва БиХ

Међународни дан слободе медија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

Република Српска

Цвијановић: Сјећамо се егзодуса српског народа из Западне Славоније

1 д

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић гост емисије "У првом плану"

БиХ

Цвијановић: Шмит добио наређење, не смије више да дјелује у БиХ

1 д

10
Српски члан Предсједништва

Република Српска

Цвијановић: Обрачуни са Милорадом Додиком трају од када је закорачио у политичку арену

1 д

7
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Потребно је урадити све како би се изборни процес довео у оквире регуларности

1 д

2

Више из рубрике

Нуждић: Упркос доказима, злочин у Добровољачкој 34 године без судског епилога

Република Српска

Нуждић: Упркос доказима, злочин у Добровољачкој 34 године без судског епилога

2 ч

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Српска посвећена Дејтону, уставни поредак урушава ОХР

3 ч

1
Маринка Божовића напали бирачи СДС-а: "Да тебе и осталих битанги није било..."

Република Српска

Маринка Божовића напали бирачи СДС-а: "Да тебе и осталих битанги није било..."

3 ч

13
Предсједнику СНСД-а Милораду Додику уручено је признање за одважност потребну за лидерство и посвећеност националном суверенитету и демократским принципима, које додјељује Универзитет "Џадсон" у америчком граду Елџину.

Република Српска

Варгас о говору Додика: Ваши коментари оставили су трајан утисак на присутне, хвала Вам

16 ч

1

  • Најновије

12

13

Експлозија у кампу у Француској, петоро повријеђених, међу њима четворо дjеце

12

12

Убио се син норвешких дипломата којем је Епстеин оставио 5 милиона долара

12

12

Бојић: Град се шири, расте, развија се; Акценат највише на инфраструктури

12

09

Деђански: Додик поправља односе Срба са САД

11

53

Ако стално све анализирате, можда сте рођени под овим знаком

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner