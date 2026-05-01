Варгас о говору Додика: Ваши коментари оставили су трајан утисак на присутне, хвала Вам

Коментари Милорада Додика су оставили трајан утисак на више од 300 присутних Американаца, који су били инспирисани поруком о слободи, демократији и залагању за оно што је исправно, рекао је Марк Варгас, предсједник Управног одбора "Свјетског форуму лидера" Универзитет Џадсон након говора предсједника СНСД-а на овом универзитету.
"У име Управног одбора Форума свјетских лидера, хвала Вам господине Милорад Додик што сте нам се придружили као гост на нашем 12. Форуму свјетских лидера. Мисија Форума је да доведе свјетске лидере на кампус како би се укључили у смислен дијалог, разговарали о сложеним глобалним питањима и размијенили идеје на отвореном форуму. Ваше учешће је био примјер ове сврхе. Ваши коментари су оставили трајан утисак на више од 300 присутних Американаца, који су били инспирисани Вашом поруком о слободи, демократији и залагању за оно што је исправно – чак и под великим притиском", рекао је Варгас.
Он је још једном честитао Додику на именовању за првог добитника Награде "За демократију".
"Ово признање означава Ваше мјесто међу угледном групом свјетских лидера који су се обраћали Форуму свјетских лидера у протеклих 15 година, укључујући Џорџа В. Буша, Михаила Горбачова, Тонија Блера, Фелипеа Калдерона и краљицу Нур од Јордана. Поносни смо што Вас укључујемо у ово наслеђе.
Такође вам хвала на вашој великодушној донацији програму RISE – иницијативи која обезбеђује стипендије и омогућава студентима са интелектуалним инвалидитетом да похађају Универзитет Џадсон. Ваша љубазност и великодушност према овим студентима премашиле су наша очекивања и имаће трајан утицај на њихове животе.
Још једном вам хвала на вашем времену, вашем гласу и вашем вођству", закључио је Варгас.
Република Српска
3 ч2
Република Српска
4 ч3
Република Српска
9 ч2
Република Српска
10 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч2
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч2
