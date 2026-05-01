Logo
Large banner

Варгас о говору Додика: Ваши коментари оставили су трајан утисак на присутне, хвала Вам

Аутор:

АТВ
01.05.2026 20:15

Коментари:

1
Предсједнику СНСД-а Милораду Додику уручено је признање за одважност потребну за лидерство и посвећеност националном суверенитету и демократским принципима, које додјељује Универзитет "Џадсон" у америчком граду Елџину.
Фото: РТРС

Коментари Милорада Додика су оставили трајан утисак на више од 300 присутних Американаца, који су били инспирисани поруком о слободи, демократији и залагању за оно што је исправно, рекао је Марк Варгас, предсједник Управног одбора "Свјетског форуму лидера" Универзитет Џадсон након говора предсједника СНСД-а на овом универзитету.

"У име Управног одбора Форума свјетских лидера, хвала Вам господине Милорад Додик што сте нам се придружили као гост на нашем 12. Форуму свјетских лидера. Мисија Форума је да доведе свјетске лидере на кампус како би се укључили у смислен дијалог, разговарали о сложеним глобалним питањима и размијенили идеје на отвореном форуму. Ваше учешће је био примјер ове сврхе. Ваши коментари су оставили трајан утисак на више од 300 присутних Американаца, који су били инспирисани Вашом поруком о слободи, демократији и залагању за оно што је исправно – чак и под великим притиском", рекао је Варгас.

Он је још једном честитао Додику на именовању за првог добитника Награде "За демократију".

"Ово признање означава Ваше мјесто међу угледном групом свјетских лидера који су се обраћали Форуму свјетских лидера у протеклих 15 година, укључујући Џорџа В. Буша, Михаила Горбачова, Тонија Блера, Фелипеа Калдерона и краљицу Нур од Јордана. Поносни смо што Вас укључујемо у ово наслеђе.

Такође вам хвала на вашој великодушној донацији програму RISE – иницијативи која обезбеђује стипендије и омогућава студентима са интелектуалним инвалидитетом да похађају Универзитет Џадсон. Ваша љубазност и великодушност према овим студентима премашиле су наша очекивања и имаће трајан утицај на њихове животе.

Још једном вам хвала на вашем времену, вашем гласу и вашем вођству", закључио је Варгас.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Универзитет Џадсон

Марк Варгас

СНСД

Америка

Коментари (1)
Large banner

  • Најновије

21

45

Преживјели из Хирошиме позвао на укидање нуклеарног оружја

21

43

Ово је убијена новинарка Елма Годињак, ухапшен Тарик Прусац

21

37

Саша Обрадовић загрмио: Кошаркашка и људска брука, срамотно понашање

21

30

Једна рупа на путу може да направи озбиљан квар на ауту: Ево шта прво страда

21

03

Адвокатица убијене Елме Годињак: "Тарик ју је уходио и имао забрану приласка"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner