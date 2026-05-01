Амерички медији: Глобални лидер Милорад Додик награђен за одбрану вјере и националног суверенитета

У вријеме када су вјера, национални идентитет и слобода говора све више под нападом широм свијета, бивши предсједник Републике Српске Милорад Додик упутио је поруку која је дубоко одјекнула међу Американцима окупљеним у предграђу Чикага у четвртак навече, наводи амерички портал Илиноис ривјув.
Говорећи као истакнути гост на 12. Свјетском форуму лидера Универзитета Џадсон, Додик се обратио пред више од 300 званица, нудећи чврсту одбрану демократије, вјерске слободе и важност снажног положаја пред политичким притиском.
Прије догађаја, предсједник Додик је присуствовао препуном пријему где се састао са присталицама Форума свјетских лидера и фотографисао се са студентима који похађају хришћански универзитет.
Додик, дугогодишњи балкански лидер и отворени заговорник националног суверенитета, такође је награђен као први добитник награде Форума "Залагање за демократију". Ово признање га сврстава међу угледну групу бивших говорника међу којима су бивши амерички предсједник Џорџ В. Буш, бивши совјетски лидер Михаил Горбачов, бивши британски премијер Тони Блер и друге глобалне личности, пише портал Илиноис ривјув.
Примити признање на Џадсон универзитету @JudsonU велика је част, али и обавеза да останемо досљедни вриједностима које бранимо.— Милорад Додик (@MiloradDodik) May 1, 2026
Награду посвећујем својој мајци, свом српском народу и Републици Српској.
Ова награда говори о путу који није био лак, али који је увијек имао јасан… pic.twitter.com/v8q6kcWAQc
У свом обраћању, Додик је нагласио растуће изазове са којима се суочавају нације које настоје да очувају свој културни и верски идентитет усред притиска међународних институција и политичких елита.
"Демократија није послушност глобалним структурама моћи. Ради се о вољи народа, заштити вјере и храбрости да се бране вредности ваше нације – чак и када то има своју циену", рекао је Додик.
Његова порука је одјекнула код присутних, од којих многи виде сличне проблеме у Сједињеним Државама, гдје се дебате о вјерским слободама, родитељским правима и националном идентитету настављају интензивирати под вођством демократа.
Организатори догађаја похвалили су Додика не само због његовог лидерства у иностранству, већ и због његове спремности да се укључи у отворени дијалог о тешким питањима.
"Сврха Форума свјетских лидера је да окупи лидере који обликују свијет и створи отворени дијалог о сложеним изазовима са којима се сви суочавамо у нашим земљама", рекао је предсједник Форума светских лидера Марк Варгас.
"Зато поздрављамо гласове из свих крајева света који се баве питањима попут вере, слободе и националног суверенитета – а предсједник Додик је све то испунио", додао је Варгас.
Догађај је водила Алисон Малони, национална телевизијска личност и бивша водитељка јутарњег програма Нјусмакса. Рич Лоури, главни уредник National Review-а, придружио се Малони на бини у сесији питања и одговора са предсједником Додиком и бившим гувернером Илиноиса Родом Благојевићем – сином српских родитеља имиграната, који је касније постао два пута бирани гувернер Илиноиса.
Догађај је такође истакао Додикову подршку вјерским заједницама, укључујући његов досадашњи досије подржавања хришћанских институција и јеврејских права на Балкану – све ријеђи став у регионима који се суочавају са политичком и културном нестабилношћу.
Форум свјетских лидера наставља своју мисију доношења различитих глобалних перспектива на кампусе, чак и док се универзитети широм земље суочавају са притиском да ућуткају ставове који доводе у питање прогресивну ортодоксију.
За многе присутне, Додикова посјета је била подсјетник да је борба за слободу – било у Источној Европи или на америчком Средњем западу – далеко од завршетка.
И док се дебате о демократији, вјери и националном идентитету настављају одвијати, гласови попут Додиковог ће вјероватно остати и утицајни и контроверзни у годинама које долазе, закључују у Илиноис ривјув.
