У Хан Пијеску снијег за 1. мај

АТВ
01.05.2026 16:25

Мјесто у Републици Српској
Фото: Dnevna doza Republike/X/printscreen

Да нас зима још увијек званично није напустила доказ томе су ниске температуре, али и снијег у појединим дијеловима Републике Српске као што је то Хан Пијесак.

Како је објављено на друштвеној мрежи Икс, јуче је почео да пада и обијелио Хан Пијесак.

Подсјећамо, Први мај ове године донио је рекорде којима се нико није обрадовао. Ријеч је о хладноћи која је осванула широм Републике Српске.

Како је саопштено из Републичког хидрометеоролошког завода све је заправо почело још прије два дана.

"Под утицајем висинског циклона са сјевера Русије, до нашег региона је дошло до прилива знатно хладнијег ваздуха од 29. априла. Овај систем је донео и слаб снег на планинама током 30. априла ујутру. До вечери се разведрило, током наредне ноћи и 1. маја ујутру било је врло хладно уз слаб мраз и у нижим пределима", каже метеоролог Милица Ђорђевић

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Хан Пијесак

Снијег

Први мај

зима

