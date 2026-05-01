У Хан Пијеску снијег за 1. мај

Да нас зима још увијек званично није напустила доказ томе су ниске температуре, али и снијег у појединим дијеловима Републике Српске као што је то Хан Пијесак.
Како је објављено на друштвеној мрежи Икс, јуче је почео да пада и обијелио Хан Пијесак.
Подсјећамо, Први мај ове године донио је рекорде којима се нико није обрадовао. Ријеч је о хладноћи која је осванула широм Републике Српске.
Prvi maj u Han Pijesku pic.twitter.com/RsYls1k0N4— Dnevna doza Republike (@dozarepsrpske) May 1, 2026
Како је саопштено из Републичког хидрометеоролошког завода све је заправо почело још прије два дана.
"Под утицајем висинског циклона са сјевера Русије, до нашег региона је дошло до прилива знатно хладнијег ваздуха од 29. априла. Овај систем је донео и слаб снег на планинама током 30. априла ујутру. До вечери се разведрило, током наредне ноћи и 1. маја ујутру било је врло хладно уз слаб мраз и у нижим пределима", каже метеоролог Милица Ђорђевић
