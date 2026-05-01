Род Благојевић: Награда уручена Додику - велики успјех

Благојевић је навео да је протекле ноћи награда која је признање за лидерство уручена Додику од једног хришћанског колеџа у срцу САД што је велики искорак и привући ће пажњу чланова Конгреса и самог предсједника Трампа.

Он је указао да нема много лаурета ове награде коју је Додик добио за исказану храброст и посвећеност борби за права Срба.

"Све у вези са Додиком врти се око српског народа и његовог права да управља собом, да слободно испољава своју православну вјеру, права да слободно говори и да каже оно у шта вјерује да је истина", рекао је Благојевић.

Благојевић је указао да је Додик херој за многе људе.

"Он је херој овд‌је у овом малом хришћанском колеџу. Он је херој за многе људе. Изазов је за САД да покажу људима гд‌је је Република Српска и да разумију неке динамике и ствари које се тамо дешавају. То је много посла на коме радимо и велики корак напријед у постизању тог циља", истакао је Благојевић.

Република Српска Каран: "Бљесак" је ратни злочин и етничко чишћење

Благојевић је навео да је награда која је уручена Додику престижна јер није често дод‌јељивана.

"Предсједник Џорџ Буш је примио ову награду, Михаел Горбачов, Тони Блер, Фелипе Калдерон, Кондолиза Рајс и предсједник Додик. Врло је необично да награда није додијељено великом броју људи, а чињеница да ју је Додик добио је високо признање за његову храброст, смјелост и посвећеност да устане и бори се за права Срба", рекао је Благојевић за РТРС.

Он наводи да Република Српска, Србија и Срби на цијелом Балкану морају бити пријатељи са САД јер је то у обостраном интересу.

"То је интерес српског народа и то је интерес Американаца. У два свјетска рата Срби су се борили руку под руку са Американцима и онда 1990-их под Билом Клинтоном НАТО, ми смо издали српски народ и подржали супротну страну из оба свјетска рата. Знамо да је српски народ тиме повријеђен, али знам и то, јер је мој отац поријеклом из Шумадије, колико Срби истински воле Америку и данас је велики дан за српски народ, Републику Српску и Србију", оцијенио је Благојевић.

Благојевић је нагласио да је његова поруку Србима да никада не одустају и да се боре се против моћника.

"То је у нашој крви! Размислите о историји српског народа - освојени, окупирани, 47 пута! Римљани, шта су они радили - градили су мостове и путеве и градове. А шта су Османлије радиле током 500 година владавине - јеси ли приморавали Србе да приме ислам, јесу ли улазили у домове и отимали д‌јечаке од њихових мајки и правили од њих слуге у султановој армији? Онда, аустроугарска владавина - поновно цртање мапа и одвајање културе и људи. Онда, Први свјетски рат - размислите шта се Србима десило у Првом свјетском рату. Четвртина српске популације убијена је током рата, статистички више него у било којој другој земљи", рекао је Благојевић.

Република Српска Цвијановић: Сјећамо се егзодуса српског народа из Западне Славоније

Он је истакао да томе треба додати Други свјетски рат који је донио нова велика српска страдања.

"Нацистичке инвазије, окупације, заробили су тада и мог оца, када је имао четрдесет година и геноцид који су нацисти починили против Срба, Јасеновац. Размислите шта је НАТО урадио и Бил Клинтон, лагали су о Србима, то је он чинио, и ипак ми још стојимо! Ја сам сједио у затвору осам година и мислио о српским коријенима као инспирацији. Поносан сам на моје насљеђе, на људе одакле долазим и за инат, никад не одустајем!", поручио је Благојевић који је и бивши гувернер Илиноиса.

На питање колико је тешко доћи из друге земље и борити се овд‌је као мигрант, Благојевић истиче да је рођен у Америци.

"Иако је српски био мој први језик, одрастао сам говорећи енглески. Теже је, али није немогуће. Један од сјајних примјера је и Арнолд Шварценегер. И обојица смо у исто вријеме били гувернери. Шварценегер познат по дизању тегова, знате, филмска звијезда и гувернер Калифорније. Ми смо били на власти у исто вријеме. Задиркивао ме је говорећи да има више слова у презимену него ја", каже Благојевић.