Филмска прича из Шапца: Нашла 700.000 евра испод кревета, па остала без ичега

Аутор:АТВ
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Весна из Шапца, која годинама ради у Њемачкој, подијелила је са јавношћу животну причу која звучи као сценарио за холивудски филм.
Од дјетињства обиљеженог тешком немаштином и губитком родитеља, до тренутка када је у кући људи код којих је живјела пронашла богатство од 700.000 евра, Веснин живот је препун успона и падова који остављају без даха.
"Колико је пара кроз моје руке прошло за четрдесет четири године мог живота, неко неће видјети ни за цијели живот, ни туђих пара, а камоли својих да их броји", почиње Весна своју исповијест.
Када је након смрти жене коју је звала својом мамом у њиховој кући пронашла право богатство, Весна признаје да није била спремна. "Била сам у шоку. Помислила сам – купићу некретнину, а онда се запитам шта ће ми? Немам дјецу, немам породицу, коме ћу оставити... Сви су знали да добијам новац из Њемачке, али нико није знао за ово", прича она.
Весна открива да су јој новац и "пријатељи" које је тај новац привукао, донијели само невоље. "Паре су ђаволска ствар! Ухвати те друштво, понесе те... сви су ти пријатељи док имаш пара, а људи гријеше кад кажу 'имам пријатеља'. Не, немаш ти пријатеља. Онај ко остане уз тебе кад ти немаш... а ја сам остала и није ме срамота да кажем да нисам имала шта да једем и да нисам имала за огрев за зиму", искрена је Весна.
Иако је новац пронашла 2017. године, све је испарило за свега годину дана. Весна признаје да је њена највећа грешка била прекомјерна великодушност. "Искрено, све сам потрошила а да ништа крупно нисам купила. Сада са овом памети, узела бих два стана, уплатила осигурање... Тада бих се сажалила, дала другоме, купим себи патике, па ми жао, купим и оном другом. Дала сам другима задње од себе, сматрајући да су ми пријатељи, а испоставило се да нису."
Шок који је доживјела једне прилике најбоље осликава колико је била изманипулисана. "Таксиста који ме је возио препоручио ми је колегу Младена. Једног дана долази човјек у 'реноу мегану' караван, а ја га питам: 'Муњо, одакле ти овакав ауто?', а он мени као из топа: 'Па од твојих пара!' Остала сам у потпуној невјерици", присјећа се Весна.
Присјећајући се самог тренутка проналаска новца, Весна каже да је све дјеловало као сан. "Кад је мама умрла, десет дана нисам ништа дирала по кући. Након седам дана одлучила сам да скинем постељину са француског лежаја. Имала сам чаршав са гумом, подигла сам га и видјела нешто умотано у хартију. Била сам данима под алкохолом и мислила сам да ми се привиђа. Отворим лименку, отворим хартију – кад оно живе паре! Све новчанице од сто и двјеста евра", прича Весна, свјесна да је са овом памећу могла да купи двије комплетно намјештене куће око Шапца, а не да остане празних руку.
Данас, након свега, Весна живи са искуством које је скупо платила, поручујући да је новац пролазан, а да само прави пријатељи, који су ријетки, остају уз човјека и када нема ништа.
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