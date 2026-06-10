У Kраљеву сахрањен војник Милован Јовановић који је страдао у Либану

Аутор:АТВ
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Старији водник Војске Србије Милован Јовановић, који је преминуо од посљедица рањавања у мировној мисији УН у Либану, сахрањен је данас у Краљеву уз највише војне почасти.
Сахрани на гробљу у насељу Ковачи присуствовали су највиши представници Војске Србије, министар одбране Братислав Гашић и замјеник начелника Генералштаба генерал-потпуковник Тиосав Јанковић.
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Припадник Војске Србије Милован Јовановић погинуо у Либану
Претходно је у касарни "Рибница" одржан комеморативни скуп, преноси РТС.
Јовановић је тешко рањен 4. јуна, када је пројектил погодио базу УН са припадницима мировних снага, међу којима је и дио српског контингента.
Након указане прве помоћи унутар базе, хеликоптером је превезен у Универзитетску болницу у Бејруту, гдје је подлегао повредама.
У гранатирању базе рањена су још двојица припадника мировних снага, из Шпаније и Салвадора.
Од Јовановића су се прије два дана у Бејруту опростили припадници мировне мисије УН, а његови посмртни остаци допремљени су јуче ујутру авионом на београдски аеродром.
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Јовановић је у Војсци Србије био од 2011. године. У мировну мисију у Либану упућен је у јануару на шестомесечни ангажман, а повратак у Србију био је планиран за нешто више од месец дана.
Иза себе је оставио супругу и двоје дјеце.
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