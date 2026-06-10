НИС поднио захтјев ОФАК-у за нову посебну лиценцу за рад и послије 16. јуна

Аутор:АТВ
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Нафтна индустрија Србије поднијела је захтјев за добијање нове посебне лиценце Канцеларије за контролу страних средстава Министарства финансија САД како би се компанији омогућило несметано обављање оперативних активности и послије 16. јуна, када истичу важење претходне лиценце издате у априлу.
Компанија у захтјеву истиче значај редовног рада НИС-а за уредно снабдијевање домаћег тржишта, посебно у свјетлу стања на свјетском тржишту нафте и указује на одмакле преговоре о промјени власничке структуре НИС-а за шта је OFAC- у неколико наврата продужавао лиценцу, саопштио је НИС.
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НИС захваљује свим домаћим и иностраним институцијама које подржавају напоре да се компанији омогући несметано пословање и тиме допринесе енергетској стабилности Републике Србије, наведено је у саопштењу.
Мађарска компанија МОЛ добила је званичну лиценцу од Канцеларије за контролу стране имовине Министарства финансија САД (OFAC) за наставак преговора о куповини руског већинског удјела у Нафтној индустрији Србије а.д. (НИС) до 16. јуна, када истиче и оперативна лиценца издата НИС-у за прераду сирове нафте, преноси Танјуг.
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