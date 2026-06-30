Жена погинула док је вјешала веш, станодавац био под истрагом

Аутор:Стеван Лулић
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Истрага због смрти Кларис Бери (77), која је погинула док је вјешала веш 2021. године, завршена је након пет година без покретање икаквог поступка против било кога.
Трагедија се догодила у јулу поменуте године када се на Кларис обрушио зид док је ширила веш да се суши.
Ватрогасци су је сатима извлачили испод рушевина, након чега су је одвезли у болницу гдје је нажалост преминула.
Њен муж Артур на суђењу у Болтону је сада рекао да је више пута од станодавца Шлома Клајна тражио да се реновира зид који је био у лошем стању.
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Упркос захтјевима, додао је Артур, никакви санациони радови нису извршени па се на крају десила трагедија.
Након смрти несрећне жене Извршна власт за здравље и безбједност је спровела истрагу која је показала да је постојао основни структурни проблем и да је било само питање времена када ће се зид срушити.
"Бесмислена трагедија Кларисине смрти је у томе што би је сваки компетентан геометар идентификовао управо као темпирану бомбу", рекла је помоћник мртвозорника, госпођа Брона Хартли.
"Сматрам да би свака компетентна компанија за управљање некретнинама или одговоран станодавац, користећи здрав разум, барем осигурали да се зид прати због било каквих знакова напредовања и, тако што би...најкасније до 2018. године", додала је она.
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Увјерена је да би се, да су предузети кораци за праћење оштећења на зиду, вјероватно трагедија избјегла.
Износећи резултате обдукције, објаснила је да је Бери преминула од посљедица повреда грудног коша.
Говорећи након истраге, кћерка пара, Аманда, рекла је:
"Иако ништа не може вратити нашу маму или промијенити оно што се догодило, сматрамо да је закључак прикладан и одражава саслушане доказе. Ово је био разарајући губитак за нашу породицу и не бисмо жељели такву трауму никоме другом".
Извршна власт за здравље и безбједност затворила је истрагу без предузимања било каквих мјера против било које од укључених страна.
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