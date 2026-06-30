Истекли мандати: Механизам у Хагу само формално постоји

Аутор:Инес Ђанковић
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Коначну ријеч даjе Савјет безбједности УН-а одлуком о наставку рада или затварању Механизма у Хагу. Да је ријеч о необичној ситуацији тврди за АТВ адвокат Горан Петронијевић, који годинама води правне битке са насљедником Хашког трибунала.
Петронијевић каже да најновија ситуација доказује оно што се говорило годинама, а то је да је тај суд у великој кризи, да је потпуно изгубио било какву своју улогу и да би такав суд требало да престане да постоји.
"Фактички овај механизам не може да функционише. Зашто- па због тога што данас престају мандати судијама и тужиоцима. На њих се оваква претпоставка о аутоматском продужењу рада не односи. Значи, они морају изричито добити мини резолуцијом рјешење Савјета безбједности УН-а да наставе са својим радом или не", рекао је Горан Петронијевић, адвокат.
Сједница Савјета безбједности УН-а још није заказана, па није познато када би се о раду Механизма у Хагу могло расправљати. А могло би се расправљати и о евентуалним одлукама судија и тужилаца након истека мандата, јер су оне неважеће. Уколико се не донесе одлука о ретроактивном важењу мандата. Први пут од настајања трибунала мандат није продужен прије истека, што је најозбиљнији корак ка гашењу механизма.
"У овом тренутку је упитно коме од њих можемо да се обратимо за превремено пуштање на слободу рецимо после издржане 2/3 казне, ко подноси извјештај Савјета безбједности, и на крају крајева ко је одговоран и за архиву и за оно што је најзначајније, а то је за положај лица која се налазе на издржавању затворских казни", рекао је Ненад Вујић, министар правде Србије.
Република Српска
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Неважеће и ништавно је и све што је тај суд пресудио, каже Милорад Додик поручујући да су се појавиле тврдње да успостављање Трибунала у Хагу, а самим тим и Механизма који га је наслиједио, није у складу са повељом УН. Што се тиче Републике Српске правног основа за Хашки трибунала никада није ни било.
"Он је потпуно промашио свој циљ. Он је политички мотивисан и покушао је да буде само на једној страни. И то су успијевали и мислили да је то написана историја. Сада ћемо вид јети да ли је написана историја. И како је могао неко ко је неправно формиран , а очигледно је да је Хашки трибунал неправно формиран и да није имао правни основ да постоји. Како је могао да пресуђује и из њега произађе овај механизам. Према томе, колико знам, уколико Савез безбједности не потврди да он даље настави да ради, он се гаси. Вјерујем да Савјет безбједности неће потврдити даље постојање механизма и да ће отворити правну расправу о томе да ли је било правног основа да се формира Хашки трибунал", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Русија је, као стална чланица Савјета безбједности, званично упутила захтјев за затварање Механизма у Хагу. Уколико буде одлучено да се Механизам у Хагу затвара, неопходно је донијети одлуку и о томе коме ће се повјерити надлежност надгледања издржавања казни осуђених лица и коме ће се повјерити архива. Правници поручују да би најправедније било да се националним законодавствима повјери праћење издржавања казни, али и да се испоштује оно што се годинама тражило од Хага, а то је да се сва документација коју је суд или тужилаштво прибавило врати оним државама од којих је изузета.
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