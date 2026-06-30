Погинуло 14 ученика: Трагедија приликом урушавања крова школе

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 14 ученика погинуло је приликом урушавања крова приватне школе на истоку Пакистана, саопштили су полицијски и спасилачки званичници.
Осморо дјеце је повријеђено и налазе се на болничком лијечењу, рекао је полицијски званичник Фејсал Камран и додао да су власник школе и још једна особа ухапшени.
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Камран је рекао да спасиоци и даље претражују рушевине након што су добили извјештаје да би још дјеце могло бити заробљено испод рушевина.
Он је навео да је школа смјештена у старој згради и да се кров недовршеног другог спрата урушио због неквалитетне градње, пренио је АП.
Пакистански предсједник Асиф Али Зардари изразио је саучешће породицама жртава и рекао да се моли за брз опоравак повријеђених, те да су потребне ефикасне безбједносне мере да би се спријечиле сличне трагедије, преноси Срна.
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Рушења зграда у Пакистану су уобичајена појава, пошто се грађевински стандарди често слабо поштују. Многе структуре направљене су од нестандардних материјала да би се смањили трошкови.
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