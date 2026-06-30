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"Електро Бијељина": Невријеме проузроковало кварове на електромрежи и материјалну штету

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 20:30

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Невријеме праћено градом и снажним вјетром, које је данас захватило подручје града Зворника, проузроковало је кварове на електроенергетској мрежи и материјалну штету на више локација.
Фото: www.facebook.com/gradzvornik056

Невријеме праћено градом и снажним вјетром, које је данас захватило подручје града Зворника, проузроковало је кварове на електроенергетској мрежи и материјалну штету на више локација.

Према информацијама из "Електро-Бијељине", дошло је до оштећења крова на трафостаници 35/10 киловата Козлук, што је изазвало прекид напајања далековода.

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Без електричне енергије тренутно је око 6.000 потрошача на подручју Козлука, Брањева, Пилице, Локња, Шепка, Роћевића, Пађина, Трновице, Јасенице, Кисељака, Табанаца и Тршића. Екипе су на терену и интензивно раде на отклањању квара.

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Тагови :

невријеме

Електро-Бијељина

Зворник

Материјална штета

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