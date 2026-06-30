"Електро Бијељина": Невријеме проузроковало кварове на електромрежи и материјалну штету

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Невријеме праћено градом и снажним вјетром, које је данас захватило подручје града Зворника, проузроковало је кварове на електроенергетској мрежи и материјалну штету на више локација.
Према информацијама из "Електро-Бијељине", дошло је до оштећења крова на трафостаници 35/10 киловата Козлук, што је изазвало прекид напајања далековода.
Градови и општине
Теслићани се сналазе како знају и умију: "Нема воде, постаје неподношљиво"
Без електричне енергије тренутно је око 6.000 потрошача на подручју Козлука, Брањева, Пилице, Локња, Шепка, Роћевића, Пађина, Трновице, Јасенице, Кисељака, Табанаца и Тршића. Екипе су на терену и интензивно раде на отклањању квара.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
6 ч0
Најновије
22
23
22
14
22
10
22
09
22
09
Тренутно на програму