Logo

Патријарх Павле је вјерницима дао једноставан лијек за тугу: Његове ријечи и данас су утјеха многима

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 20:40

Коментари:

0
Патријарх Павле
Фото: Tanjug/AP/Vladimir Dimitrijević

У нади да ћемо бити срећни и срећу пронаћи на некон другом мјесту, она нам често измиће и туга нас стигне неспремне.

Док се свијет утркује у посједовању, патријарх Павле је бирао скромност која је многе људе збуњивала. Ипак, у тој тишини он је пронашао једноставан лијек за тугу који нам је данас потребнији него икада.

Учионица

Свијет

Погинуло 14 ученика: Трагедија приликом урушавања крова школе

Његов живот је био доказ да не морамо имати све да бисмо били мирни. Кључ заправо лежи у ономе што носимо дубоко у себи.

Снага у малим стварима

Патријарх Павле није бјежао од живота, већ га је свео на саму суштину. Није жудио за скупим колима нити га је занимала телевизија. Често је сам поправљао своје старе ципеле. У тим обичним, свакодневним тренуцима, он је проналазио снагу да издржи све недаће.

Када вас живот притисне, сјетите се његовог примјера. Патријарх Павле нам је оставио тај једноставан лијек за тугу који нас враћа себи.

Све се своди на то да престанемо да везујемо своју срећу за ствари које нам само компликују живот.

Пут који води до правог мира

– Тај пут је тијесан и узак и тијесна су врата што воде у живот – говорио је патријарх. Тиме нас је подсјећао да највредније ствари не долазе пречицом.

Лото извлачење

Друштво

Један Лото играч слави посљедњи дан јуна: Извучени бројеви у 52. колу

Он није нудио брза рјешења, већ нам је показао да је туга дио животног теста. Ако не поклекнете под теретом и останете чврсти у својој доброти, туга ће на крају морати да устукне. То је онај тихи, једноставан лијек за тугу који гради карактер. Он нам доноси онај ријетки мир који ништа споља не може да наруши.

Како примијенити његову мудрост данас

Не треба вам никаква посебна филозофија да бисте осјетили благодат његових савета. Покушајте да примјените ове једноставне кораке:

Везаност за материјално ствара широк пут очаја. Што мање очекујете од ствари, то ћете имати више мира.

Када вас обузме туга, немојте тонути у беспослицу. Било какав рад враћа човјека у садашњост и даје му сврху.

Патријарх је знао да свака туга има свој рок трајања. Ваша људскост и доброта су трајне, док је бол само пролазна станица.

Лијек који носимо у себи

На крају, патријарх Павле нас је учио да исцјељење није нешто што се купује. Оно се бира свакога дана кроз наша дјела.

Требиње-сунце

Градови и општине

У Херцеговини упекао звиздан: Дневна температура обара рекорде

Када се живот учини претешким, сјетите се његових ријечи – човјек је биће коме може и Бог да се обрадује. Управо та спознаја, да вриједимо много више него што мислимо, јесте тај једноставан лијек за тугу који нас подиже када паднемо.

Душа је створена за радост, само јој треба дати простора да ту радост пронађе у стрпљењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Патријарх Павле

Туга

вјера

православни вјерници

утјеха

Коментари (0)

Прочитајте више

Како правилно чувати лубеницу: Остаће свјежа и до двије седмице

Савјети

Како правилно чувати лубеницу: Остаће свјежа и до двије седмице

2 ч

0
Дјечак и дјевојчица сједе на столицама у вртићу.

Бања Лука

Нови конкурс, иста ситуација: Дуга листа чекања на бањалучке вртиће

2 ч

0
Да ли су домаће фарме свиња пред затварањем?

Друштво

Да ли су домаће фарме свиња пред затварањем?

2 ч

0
Вода

Хроника

Нестао младић (23) у Дрини: У току велика потрага

2 ч

0

Више из рубрике

Лото извлачење

Друштво

Један Лото играч слави посљедњи дан јуна: Извучени бројеви у 52. колу

2 ч

0
Да ли су домаће фарме свиња пред затварањем?

Друштво

Да ли су домаће фарме свиња пред затварањем?

2 ч

0
Испаљене десетине ракета: Противградна заштита у Српској радила без престанка

Друштво

Испаљене десетине ракета: Противградна заштита у Српској радила без престанка

3 ч

0
Фронтални поремећај доноси сличне појаве у БиХ и Хрватску

Друштво

Фронтални поремећај доноси сличне појаве у БиХ и Хрватску

5 ч

0

  • Најновије

22

23

Цистерна налетјела на заустављене аутомобиле код Сарајева

22

14

Снажан земљотрес погодио Мексико

22

10

Туга на Видовдан: Умрла мајка Милка која је изгубила сина јединца у рату

22

09

Багрем је процвјетао други пут ове године, ево шта то значи према народном вјеровању: Није добро

22

09

Министарство здравља: Црвени степен узбуне у Италији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима