Патријарх Павле је вјерницима дао једноставан лијек за тугу: Његове ријечи и данас су утјеха многима

Аутор:АТВ редакција
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У нади да ћемо бити срећни и срећу пронаћи на некон другом мјесту, она нам често измиће и туга нас стигне неспремне.
Док се свијет утркује у посједовању, патријарх Павле је бирао скромност која је многе људе збуњивала. Ипак, у тој тишини он је пронашао једноставан лијек за тугу који нам је данас потребнији него икада.
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Његов живот је био доказ да не морамо имати све да бисмо били мирни. Кључ заправо лежи у ономе што носимо дубоко у себи.
Патријарх Павле није бјежао од живота, већ га је свео на саму суштину. Није жудио за скупим колима нити га је занимала телевизија. Често је сам поправљао своје старе ципеле. У тим обичним, свакодневним тренуцима, он је проналазио снагу да издржи све недаће.
Када вас живот притисне, сјетите се његовог примјера. Патријарх Павле нам је оставио тај једноставан лијек за тугу који нас враћа себи.
Све се своди на то да престанемо да везујемо своју срећу за ствари које нам само компликују живот.
– Тај пут је тијесан и узак и тијесна су врата што воде у живот – говорио је патријарх. Тиме нас је подсјећао да највредније ствари не долазе пречицом.
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Он није нудио брза рјешења, већ нам је показао да је туга дио животног теста. Ако не поклекнете под теретом и останете чврсти у својој доброти, туга ће на крају морати да устукне. То је онај тихи, једноставан лијек за тугу који гради карактер. Он нам доноси онај ријетки мир који ништа споља не може да наруши.
Не треба вам никаква посебна филозофија да бисте осјетили благодат његових савета. Покушајте да примјените ове једноставне кораке:
Везаност за материјално ствара широк пут очаја. Што мање очекујете од ствари, то ћете имати више мира.
Када вас обузме туга, немојте тонути у беспослицу. Било какав рад враћа човјека у садашњост и даје му сврху.
Патријарх је знао да свака туга има свој рок трајања. Ваша људскост и доброта су трајне, док је бол само пролазна станица.
На крају, патријарх Павле нас је учио да исцјељење није нешто што се купује. Оно се бира свакога дана кроз наша дјела.
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Када се живот учини претешким, сјетите се његових ријечи – човјек је биће коме може и Бог да се обрадује. Управо та спознаја, да вриједимо много више него што мислимо, јесте тај једноставан лијек за тугу који нас подиже када паднемо.
Душа је створена за радост, само јој треба дати простора да ту радост пронађе у стрпљењу.
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