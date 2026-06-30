Да ли су домаће фарме свиња пред затварањем?

Аутор:Зорица Петковић
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Фарме свиња биљеже тешке губитке. Таман што су се мало опоравили, кажу, од афричке куге и са муком је ставили под контролу, дочекао их је хладан туш - клаоничари су им објаснили да већ имају вишкове меса и да им не требају нове количине.
Онда је на све то стигло и неколико милиона килограма увозног свињског меса по дампинг цијенама, јер су Кинези окренули леђа европском тржишту меса, па су се створили енормни вишкови које ваља негдје пласирати, каже Мишо Маљчић, предсједник узгајивача свиња.
"Имамо сад такав однос паритета цијена гдје је стварно једна нереалност , за 1 килограм товне свиње добија се 2.50-2.80 КМ; плус ПДВ, то у овом моменту је тешка нерентабилност и огроман губитак. Једноставно не може да се добије уложени новац. О добити и проходима узгајивачи тренутно ни не размишљају", рекао је Мишо Маљчић, предсједник Удружења узгајивача свиња Републике Српске.
У просјеку већи узгајивачи изгубили су по 2 турнуса или преведено у домаћу валуту и преко 150 хиљада марака. Свињетина из увоза која се углавном пласира у маркетима и већим трговачким ланцима у читавој БиХ варира од 5 до 10 марака по килограму, што је понавља Маљчић нереално и чему домаћи узгајивачи никако не могу да парирају.
"Гдје су трошкови клања, обраде меса, конфекције. Имам осјећај да наши купци не обраћају пажњу на то већ само – погледај види како је јефтино", каже Маљчић.
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Свињско месо у домаћим месницама држи се још на цијенама од 12 до 16 и више марака по килограму, али власници неколико бањалучких месница са којима смо разговарали нису данас били расположени за камере. Неки од њих кажу рачунају на старе купце који бирају домаће и квалитетно. Да су узгајивачи свиња у проблемима указује и Стојан Маринковић. Предсједник Савеза Удружења пољопривредних произвођача у кратком телефонском разговору истиче- неопходно је да се што прије примјене одредбе из Споразума о стабилизацији и придруживању и Цефта који дозвољавају да се уведу заштитне мјере. Да се прекомјерно увози свињско месо, потврђују и званичне бројке.
Према подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ до краја маја ове године увезено је преко 8 и по милиона килограма свињског меса, свјежег , расхлађеног или замрзнутог, укупне вриједности преко 38 милиона марака. Прошле године је увезено чак 25,3 милиона килограма. Оно што је сада јефтино, могло би да се крајњим потрошачима обије као веома скупи бумеранг , кад домаће фарме остану пусте, упозоравају наши саговорници.
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