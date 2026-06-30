Након више година кренуо воз на Унској прузи и покварио се, ЖРС прискочиле у помоћ

Аутор:АТВ редакција
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Туристички воз, који саобраћа Унском пругом на релацији Бихаћ - Босанска Крупа, тек што је кренуо већ се покварио, па су у помоћ прискочиле Жељезнице Српске (ЖРС).
Воз се покварио у близини Босанске Крупе, након чега је локомотива из Бањалуке кренула како би помогла колегама из Жељезница ФБиХ.
Бањалучка екипа је успјешно одвукла туристички воз назад до Босанске Крупе.
Подсјећамо, након више година, дио Унске пруге поново је стављен у функцију почетком јуна ове године кроз успоставу сезонске туристичке жељезничке линије.
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