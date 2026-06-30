Почиње 22. „Козара етно фестивал“ – Спој свјетске баштине и традиције Поткозарја

Аутор:АТВ редакција
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Почиње 22. "Козара етно фестивал", који ће се од 3. до 5. јула 2026. године одржати у Пискавици и Бањој Луци.
„Са великим задовољством и поносом најављујемо почетак 22. 'Козара етно фестивала', који ће се од 3. до 5. јула 2026. године одржати у Пискавици и Бањој Луци. Као најстарији фестивал ове врсте у Босни и Херцеговини који дјелује под окриљем CIOFF-а, званичног UNESCO-овог партнера за очување свјетске нематеријалне баштине, наша манифестација већ више од двије деценије успјешно брише границе и спаја различите континенте кроз ритам, кораке и пјесму.
Овогодишње издање доноси нам и једно велико, званично признање – фестивал 'Козара етно' је од 2026. године званично уврштен у манифестације Града Бања Лука. Овај статус, уз велику подршку коју смо добили, јасно потврђује да је Град препознао наш заједнички труд и стао иза пројекта који има изузетан значај за развој културе, очување идентитета и промоцију туристичких потенцијала нашег краја.
Важно је нагласити да ни овог пута није изостала подршка Владе Републике Српске, као ни Владе Републике Србије, што додатно свједочи о регионалном значају и виском нивоу на којем се овај фестивал организује.
Централна тема овогодишњег фестивала су Васкршњи обичаји Поткозарја. У петак, 3. јула са почетком у 20:00 часова, биће приказан сценски приказ Васкршњих обичаја у извођењу КУД-а 'Пискавица'. Истог дана, већ од 18:30 часова, отварамо и нашу Етно тржницу у Пискавици, гдје ће посјетиоце моћи уживати у богатој понуди традиционалне хране, домаћих производа, народних ношњи и ручно рађених рукотворина.
Поред домаћих снага, ове године у госте нам стижу врхунски свјетски и регионални ансамбли. Ексклузивна атракцијa фестивала је професионални фолклорни ансамбл 'Dancing for Mexico' из мексичке државе Коауила, који ће пред бањалучком публиком извести програм 'Плесом кроз Мексико - Мексико, љубави моја', доносећи невјероватну енергију правих маријача, раскошне костиме и Плес ватре. Из Србије нам долази КУД 'Станко Пауновић' НИС-РНП из Панчева, једно од најзначајнијих и најстаријих друштава са традицијом дугом готово осам деценија и огромним међународним искуством.
Домаћи дио програма с поносом предводе организатор КУД 'Пискавица', затим бањалучки РКУД 'Пелагић' који баштини традицију дугу скоро 100 година, те КУД 'Sveti Sava' из Бање Луке. Посебну звучну димензију својим наступом донијеће Мјешовити хор ХКД 'Напредак' из Крешева, као и бројне мушке и женске изворне пјевачке групе из Јелићке, Верића, Козарске Дубице и Приједора, уз препознатљиву пратњу чувара изворне свирке на тамбури трожици.
Фестивалски програм почиње у петак у Пискавици традиционалним дефилеом, такмичењем у бацању камена с рамена и свечаним отварањем. Након слободне суботе, велику завршницу организујемо у недјељу, 5. јула, када се фестивал сели на Трг српских владара у Бањој Луци (код Храма Христа Спаситеља и Парка бана Милосављевића). Од 19:00 часова очекује нас свечани дефиле учесника и улични наступи, а од 20:00 часова велики заједнички концерт свих ансамбала. Важно је напоменути да ће се у случају кише недјељни програм одржати у Спортској дворани 'Центар'.
Позивамо све грађане да нам се придруже и испрате овај празник традиције, а медијске куће да својим извјештавањем подрже очување наше заједничке културне баштине. Добродошли тамо гдје традиција сусреће будућност!“
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