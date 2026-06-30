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Топлотни удар или исцрпљеност: Ово је разлика

Аутор:

Милица Јагодић
30.06.2026 09:40

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Туристи са кишобранима шетају Паризом током топлотног таласа, субота, 27. јун 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Aurelien Morissard

Екстремно високе температуре довеле су до повећаног броја прегледа у службама хитне медицинске помоћи. Љекари упозоравају да је важно знати разлику између топлотног удара и исцрпљености.

"Топлотни талас који је увелико већ почео, повећао је значајно и обим посла и притисак на све здравствене установе тако и овдје код нас. Већ током претходног викенда је значајно повећан број прегледа како у амбуланта тако је и повећа број интервенција на терену", наводи Маја Михајловић, доктор у Служби хитне медицинске помоћи Дома здравља Бањалука.

Мобилне екипе службе хитне помоћи су константо у приправности с обзиром на период у којем су доминантни кардиолошки, пулмолошки и неуролошки симптоми, појашњава Михајловић.

"Доминирају најчешће хронични болесници који се јављају било због погоршања њихове астме, хронично опструктивне болести плућа. Затим нам се јављају пацијенти са варијацијом крвног притиска, повећаног срчаног ритма, ангинозним боловима у грудима и инфарктом миокарда", рекла је Михајловић.

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Како каже, карактеристични су старији пацијенти код којих усљед високих температура долази до колабирања. Такође присутан је и велики број алергијских реакција због различитих инсеката.

Топлотни удар или исцрпљеност

"Оно што је важно како нама тако и грађанима ти је да се зна та нека основна разлика између топлотне исцрпљености и топлотног удара. Топлотни удара је једно поприлично ургентно стање које захтијева нашу интервенцију. То је заправо један процес кад у организму откаже способност терморегулације, долази до обилног прегријавања организма. Кожа буде суха, црвена нема знојења долази до прегријавања и оно што је глава карактеристика у односу на топлотну исцрпљеност је измјена менталног статуса једне особе", додаје доктор.

Дезоријентација, агресивно понашање и халуцинације неку од симптома промијењеног ментално статуса с тога је важно особу постепено расхлађивати млаким напицима, хладним облогама као и позивање хитне помоћи на број 124, појашњава доктор.

Важно је придржавати се лаганије исхране и хидратације, посебно за особе које су изложене интензивнијим физичким активностима као и избјегавање алкохола, кофеина и газираних пића.

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Тагови :

Високе температуре

врућине

топлотни удар

топлотна исцрпљеност

Маја Михајловић

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