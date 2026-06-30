Земљотрес у БиХ: "Осјетио се прилично снажно"

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес јачине 3,6 степени по Рихтеровој скали погодио је јутрос БиХ, а епицентар је био код Зенице, показују подаци Европско-медитеранског сеизмолошког центра (ЕМСЦ).
Према доступним информацијама, потрес је регистрован у 6:18 сати по локалном времену, а епицентар је био 11 километара источно-југоисточно од Зенице, односно 43 километра сјеверозападно од Сарајева, на дубини од 10 километара.
Подрхтавање тла осјетили су грађани Зенице, Сарајева, али и околних мјеста.
Бројни корисници на страници ЕМСЦ-а навели су да је потрес кратко трајао, али да се осјетио прилично снажно, посебно у вишим спратовима стамбених објеката.
"Јако подрхтавање на петом спрату у Зеници", један је од коментара грађана.
За сада нема информација о евентуалној материјалној штети.
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