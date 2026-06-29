Постала позната након виралног снимка: Ко је Биљана Пуљановић

Аутор:АТВ редакција
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Кажу да данас човјек може постати познат због једне реченице, снимка или неколико секунди на друштвеним мрежама. Али шта када уопште нисте ни планирали да будете главни лик?
Довољно је било да једна госпођа у кафанској атмосфери мирно сједи, запали цигарету и потпуно несвјесно украде кадар.Док су сви гледали пјевача и водитеља, интернет је гледао – њу.Т
ај кратки тренутак претворио је Биљану Пуљановић у вирални феномен, а људи су у њој препознали искрену, неоптерећену особу која не глуми и не покушава да буде звијезда.
Парадокс савременог доба – што се мање трудите да привучете пажњу, понекад је више добијете. Иза тог виралног снимка крије се озбиљна професионална прича. Биљана већ двадесет година води фризерски салон у Добоју.
Како је један случајни телевизијски кадар промијенио свакодневицу, Биљана Пуљановић одговара за АТВ:
Бања Лука
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"Имам свој фризерски салон Бики у Добоју. Ја радим иначе од јутра до мрака. Навече испуњавам своје вријеме тако што идем у кафану пошто иначе ја волим кафану, ја сам кафански човјек и тако су ме позвали на то кафанско вече, отишла сам и било је то уживо снимање, ја уопште нисам ни обраћала пажњу, знам бити иначе у неком свом свијету, не обраћам пажњу на остале, запалила сам, и то је баш тог тренутка било толико запажено".
Каже да када је све то видјела, није могла да вјерује шта се дешава.
"Ја иначе нисам нешто обраћала ко ће шта рећи, ја ако сам у кафани, знала сам чак некад и заспати кад дођем уморна са посла. Радим неки свој посао, у свом сам неком свијету и мени је супер, потписала бих да ми тако до пензије остане", рекла је Биљана.
Цијело гостовање погледајте у прилогу:
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