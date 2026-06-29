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Цвијановић: Ово је обична хајдучија у Предсједништву БиХ

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 21:45

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Жељка Цвијановић присуствује сједници Главног одбора СНСД-а
Фото: ATV

Ово није одлучивање, већ најобичнија ХАЈДУЧИЈА у Предсједништву БиХ!

Поручила је ово српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић након што су је Денис Бећировић и Жељко Комшић поново прегласали и усвојили одлуку о именовању чланова Комисије за заштиту националних споменика

"Прво су се изјаснили о ЧЕТИРИ, умјесто о ПЕТ чланова Комисије за очување националних споменика, а затим БЕЗ КВОРУМА гласали за сваког појединачно", навела је Цвијановићева и додала:

"Како су данас прегласали мене, једнако брутално би прегласавали српског члана КОНС-а и тако ОТИМАЛИ нашу културну и националну баштину".

Најавила је покретање питања виталног националног интереса пред Народном скупштином Републике Српске.

"Без обзира што брутално покушавају да ми ускрате то уставно право, коначан суд ће дати Народна скупштина Републике Српске! Неће вам проћи - СРУШИЋЕМО ову нелегалну одлуку и заштитити виталне интересе Републике Српске!", истакла је српски члан Предсједништва.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Предсједништво БиХ

Денис Бећировић

Жељко Комшић

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