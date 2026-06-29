Не престају напади на српске светиње у Федерацији БиХ

Аутор:Марко Гаврић
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Настављају се напади на српске светиње у Федерацији БиХ. Прије само неколико дана у травничком насељу Засеље пуцано је на православни крст. Крст је постављен да би обиљежио гробље и подручје гдје су некад живјели Срби.
Сви православни споменици на гробљу у Засељу су уништени, кажу из Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ.
"Уништено је између 60 и 80 споменика. Потпуно. Уништени су без икакве могућности да се поправе, да се "закрпе", да се залијепе дијелови остатака. Скроз су срушени. Шта се дешава у овим људима који до земље руше крст? Ко их је напунио мржњом", саопштено је из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
Крст је прошлог љета поставио Предраг Сувира како би обиљежио мјесто некадашњег православног гробља.
"Ту је прије рата било неких 70, 80 надгробних споменика, то је сад све срушено, на оној слици гдје се види да је пуцано на крст види се да је ту једна обична ледина", рекао је Предраг Сувира.
"Оно што се десило у Травнику је наставак свих ланчаних догађаја који се већ годинама дешавају на територији Федерације поготово када је у питању имовина СПЦ, а да не говоримо о гробљима и манастира СПЦ на територији Федерације", рекао је Драган Јошић, предсједник Удружења "Деком" из Великог Блашка код Лакташа.
Жалосно је да након толико година имамо сваке седмице барем један напад на српска гробља, српске цркве и застрашивање појединаца, поручио је Горан Броћета.
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"Жалосно је да како године пролазе Срби у Федерацији све више постају непожељни на сопственим огњиштима, ми и поред тога поручујемо да шта год да раде и колико год да нас застрашују неће нас поколебати да остају на својој земљи", рекао је Горан Броћета, делегат у Дому народа Парламента Федерације БиХ.
У функцији је сајт "Траговима предака", чији је циљ прикупљање и дигитализација података о српским православним гробљима, црквама и манастирима на подручју Федерације БиХ.
"Урадили смо интернет презентацију на којој се налази 42 православног објекта, хришћанска православна објекта које је директно срушила, запалила, минирала њихова такозвана армија БиХ", рекао је Ђорђе Радановић, предсједник Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
У Републици Српској ни једно гробље није оскрнављено или уништено. Одговор Републике Српске је достојанство, јасан је министар правде.
"То је за сваки вид осуде. Институције Републике Српске су и формирале једну интерресорну групу која води рачуна о заштити и гробља и капела и наших православних цркава на подручју Федерације", рекао је Горан Селак, министар правде Републике Српске.
Оно што посебно забрињава јесте да готово ни један од ових инцидената не доживи осуду званичних власти федералног, кантоналног нити локалног нивоа.
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