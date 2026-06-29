Селак поставио питање Суду и Тужилаштву: Важи ли то за све, или постоје двоструки аршини

Аутор:АТВ редакција
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Министар правде Републике Српске Горан Селак прозвао је данас Тужилаштво и Суд БиХ да одговоре јавности да ли се одредбе фамозног Кривичног закона БиХ које је наметнула Канцеларија високог представника примјењују једнако према свим грађанима.
Селак је овај позив упутио поводом правоснажне пресуде Миодрагу Малићу за кривично дјело изазивања националне, расне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости, саопштено је из Министарства правде Републике Српске.
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"Јавно позивам Тужилаштво и Суд БиХ да грађанима Републике Српске и цијеле БиХ одговоре да ли се овај наметнути закон примјењује једнако према свима или постоје двоструки аршини. Да ли је проблем у томе што Тужилаштво БиХ не зна да сачини квалитетне оптужнице или је проблем у томе што Суд БиХ различито поступа у истим или сличним предметима? Грађани имају право да добију одговор", рекао је Селак.
Министар правде Српске је истакао да једнакост пред законом представља темељ сваког правног система.
"Ако за исто или упоредиво понашање једни буду правоснажно осуђени, а против других оптужнице буду одбачене или не доживе потврду, онда су Тужилаштво и Суд БиХ дужни да јавности објасне због чега је то тако. Повјерење у правосуђе може постојати само ако закон важи једнако за све", нагласио је Селак.
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Селак је позвао све српске посланике и делегате у Парламентарној скупштини БиХ да покрену иницијативу за брисање одредбе Кривичног закона БиХ коју је наметнула Канцеларија високог представника, а која се односи на величање особа осуђених за ратне злочине, уколико се та одредба не може примјењивати на једнак начин према свим грађанима.
"Закон мора бити исти за све или га не треба бити. Овај спорни закон никада није усвојен у Парламентарној скупштини БиХ. Селективна правда није правда, већ средство којим се озбиљно нарушава повјерење грађана у правосудни систем БиХ и којим се изазивају још веће подјеле међу народима", поручио је Селак.
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Селак је позвао и носиоце правосудних функција да својим радом допринесу очувању стабилности.
"Позивам све запослене у правосуђу да се уразуме и да раде искључиво у складу са законом и једнаким критеријумима према свима, јер само тако можемо сачувати мир, стабилност и повјерење грађана у институције. На овај начин само дижу тензије међу свим народима", закључио је Селак, преноси "Срна".
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