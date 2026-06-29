Српска и Црна Гора заједничким иницијативама развијају регионални туризам

Аутор:АТВ редакција
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Министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац састао се данас, 29. јуна 2026. године, у Требињу са министарком туризма Црне Горе Симонидом Кордић са којом је разговарао о успостављању чвршће сарадње, унапређењу постојећих односа и заједничким иницијативама у области туризма.
Саговорници су истакли да је Требиње, као један од водећих туристичких центара у региону и град који природно повезује Републику Српску и Црну Гору, идеалан домаћин за почетак ове значајне сарадње. Током састанка истакнуто је да постоји велики простор за креирање заједничких туристичких производа који би објединили природне љепоте, националне паркове, планински, авантуристички, сеоски и бањски туризам Републике Српске са приморском, културном и велнес понудом Црне Горе, с циљем привлачења како домаћих, тако и страних туриста са удаљених тржишта.
"Регионално повезивање и заједнички наступ на трећим тржиштима од кључног су значаја за развој туризма у овом дијелу Европе. Република Српска и Црна Гора имају разноврсну туристичку понуду која заједничким наступом може постати далеко конкурентнија на глобалном тржишту. Зато ћу у наредном периоду иницирати састанак надлежних министара туризма земаља региона како бисмо усагласили активности и покренули заједничку промоцију региона као јединствене туристичке дестинације", изјавио је министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац.
"Црна Гора и Република Српска имају не само традиционално блиске односе, већ и заједничке економске интересе у сектору туризма. Велики број грађана Републике Српске наши су традиционални и драги гости, као што су и грађани Црне Горе чести посјетиоци Требиња и других дестинација у Републици Српској. Наш циљ је да олакшамо кретање туриста, унаприједимо инфраструктуру и кроз заједничке пројекте понудимо регион као јединствен простор на глобалном туристичком тржишту. Као предсједавајућа Комисије за Европу при УН Туризму, већ смо покренули активности усмјерене на јачање регионалне сарадње. Вјерујем да ће Република Српска бити важан партнер у тим иницијативама и да заједничким дјеловањем можемо додатно унаприједити туристичку препознатљивост цијелог региона", изјавила је након састанка министарка туризма Црне Горе Симонида Кордић.
На састанку је договорено да се у наредном периоду интензивира сарадња кроз размјену искустава у области законске регулативе, заједничко учешће на међународним сајмовима туризма, као и кроз друге промотивне активности на трећим тржиштима.
Састанку је присуствовао и градоначелник Требиња Мирко Ћурић.
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