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Минић: Најљепша вијест је да имамо више првачића него лани

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 14:33

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске истакао је данас да је најљепша вијест коју је чуо у овој години да је у основне школе у Републици Српској уписано више првачића него лани.

"Имамо више првачића него лани - то је најљепша вијест коју сам чуо у овој години! Боже здравља и сљедеће да нас буде више", навео је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Према подацима Министарства просвјете и културе Републике Српске, до 8. јуна за упис у први разред основних школа за 2026/2027. годину пријављено је 8.965 дјеце.

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Тагови :

Саво Минић

првачићи

Република Српска

упис у школу

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