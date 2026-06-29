Остојић: У суботу сви путеви Срба треба да воде у Братунац

Аутор:АТВ редакција
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У суботу сви путеви, сваког Србина, треба да воде у Братунац рекао је министар рада и борачко - инвалидске заштите Српске, Радан Остојић, након састанка предсједника Републике Српске Синише Карана са представницима институција и организација поводом обиљежавања 34 године од страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу 1992-1995. године.
"То је мјесто нашег ходочашћа и сјећања на гнусне злочине над цивилима и дјецом. Цијели 20. вијек је обиљежен страдањима. Нама Србима историја се понавља. Злочини у Подрињу дешавају се и у Првом и у Другом свјетском рату. Имајући у виду страдање српског народа и грађанског рата не смијемо заборављати", рекао је Остојић.
У Братунцу смо 4. јула, да се помолимо али и кажемо међународној заједници да је српски народ пострадао, тамо смо и да питамо зашто и даље постоји селективна правда а нема правде за жртве и потомке.
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Каран: Имамо 3.267 разлога зашто је Српска једини оквир за опстанак српског народа
"Зашто се само Србима суди, а не злочинцима", рекао је Остојић.
Не смијемо заборавити и морамо млађе генерације учити да не смију заборавити, јер познавајући злочине из прошлости можемо спријечити неке друге у будућности, рекао је Остојић.
"Наш даљи пут треба водити у независност јер то је гарант слободе и опстанка српског народа на овим просторима", истакао је Остојић.
Централно обиљежавање и помен за 3.267 погинулих српских бораца и цивила биће одржани 4. јула у Братунцу.
Подсјећамо, у Источном Сарајеву постављени су билборди са фотографијама страдале српске дјеце у Подрињу и поруком: "У Братунац се не зове, у Братунац се иде".
(РТРС)
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