Почео састанак о обиљежавању 34 године од страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци је почео састанак предсједника Републике Српске Синише Карана са представницима институција и организација поводом обиљежавања 34 године од страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу 1992-1995. године.
Састанку присуствују предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, предсједник Владе Саво Минић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић, представници општина и градова ове регије, као и организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.
Састанак се одржава у Палати Републике, а по његовом завршетку предвиђене су изјаве за новинаре.
Помен за 3.267 убијена српска бораца и цивила са подручја средњег Подриња и Бирча у Одбрамбено-отаџбинском рату биће служен у суботу, 4. јула, у Братунцу, преноси Срна.
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