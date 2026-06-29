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Почео састанак о обиљежавању 34 године од страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 11:22

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Састанак Додик Каран страдање Срба у Подрињу и Бирчу
Фото: ATV

У Бањалуци је почео састанак предсједника Републике Српске Синише Карана са представницима институција и организација поводом обиљежавања 34 године од страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу 1992-1995. године.

Састанку присуствују предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, предсједник Владе Саво Минић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић, представници општина и градова ове регије, као и организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.

Састанак се одржава у Палати Републике, а по његовом завршетку предвиђене су изјаве за новинаре.

Помен за 3.267 убијена српска бораца и цивила са подручја средњег Подриња и Бирча у Одбрамбено-отаџбинском рату биће служен у суботу, 4. јула, у Братунцу, преноси Срна.

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Тагови :

Милорад Додик

Синиша Каран

страдање Срба

Република Српска

Одбрамбено-отаџбински рат

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