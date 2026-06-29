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У Палати Републике састанак поводом обиљежавања 34 године од страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу

29.06.2026 07:30

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Палата
Фото: ATV

Предсједник Републике Српске Синиша Каран одржаће данас у Палати Републике састанак поводом обиљежавања 34 године од страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу.

Централно обиљежавање и помен за 3.267 погинулих српских бораца и цивила биће одржани 4. јула у Братунцу.

Подсјећамо, у Источном Сарајеву постављени су билборди са фотографијама страдале српске дјеце у Подрињу и поруком: "У Братунац се не зове, у Братунац се иде".

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Таг :

Палата Републике Српске

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