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Предсједник Републике Српске Синиша Каран одржаће данас у Палати Републике састанак поводом обиљежавања 34 године од страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу.
Централно обиљежавање и помен за 3.267 погинулих српских бораца и цивила биће одржани 4. јула у Братунцу.
Подсјећамо, у Источном Сарајеву постављени су билборди са фотографијама страдале српске дјеце у Подрињу и поруком: "У Братунац се не зове, у Братунац се иде".
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