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Војска Републике Српске оставила неизбрисив траг

Аутор:

Магдалена Глигић
28.06.2026 19:25

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молитва у цркви кољиво свијећа
Фото: ATV

Видовдан је дан који у колективном памћењу српског народа заузима посебно мјесто као симбол истрајности, жртве и непоколебљиве борбе, подсјећајући нас да су слобода, јединство и национално достојанство вриједности које се морају чувати и преносити будућим генерацијама, порука је предсједника Милорада Додика поводом обиљежавања крсне славе Војске Републике Српске.

„На овај велики празник, с посебним пијететом, присјећамо се свих погинулих бораца Војске Републике Српске, који су својом храброшћу и пожртвованошћу бранили свој народ, вјеру и огњиште, а чија је жртва уграђена у темеље наше Републике. Увјерен сам да ће припадници Трећег пјешадијског (Република Српска) пука и убудуће бити достојни чувари славне традиције Војске Републике Српске, водећи се вриједностима части, одговорности и професионалности“, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.

Видовдан је велики српски празник и завјетни дан у којем се преплићу историја, вјера и обичаји, симболизујући саборност, истрајност и приврженост вриједностима које су обликовале наш народ, истакао је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

„То је прилика да се с дубоким поштовањем присјетимо храбрих припадника Војске Републике Српске који су своје животе уградили у одбрану Републике Српске, као и да изразимо трајну захвалност свим ратним војним инвалидима и породицама погинулих бораца“, поручила је Жељка Цвијановић.

У честитки команданту Трећег пјешадијског Република Српска пука Оружаних снага БиХ бригадиру Горану Максимовићу, припадницима пука и некадашњим борцима Војске Републике Српске, званичници су пожељели да сваки наредни Видовдан дочекујемо у миру, слободи, стабилности и напретку Републике Српске.

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Тагови :

Војска Републике Српске

Видовдан

Република Српска

Крсна слава

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