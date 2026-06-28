Војска Републике Српске оставила неизбрисив траг

Аутор:Магдалена Глигић
Коментари:0
Видовдан је дан који у колективном памћењу српског народа заузима посебно мјесто као симбол истрајности, жртве и непоколебљиве борбе, подсјећајући нас да су слобода, јединство и национално достојанство вриједности које се морају чувати и преносити будућим генерацијама, порука је предсједника Милорада Додика поводом обиљежавања крсне славе Војске Републике Српске.
„На овај велики празник, с посебним пијететом, присјећамо се свих погинулих бораца Војске Републике Српске, који су својом храброшћу и пожртвованошћу бранили свој народ, вјеру и огњиште, а чија је жртва уграђена у темеље наше Републике. Увјерен сам да ће припадници Трећег пјешадијског (Република Српска) пука и убудуће бити достојни чувари славне традиције Војске Републике Српске, водећи се вриједностима части, одговорности и професионалности“, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Видовдан је велики српски празник и завјетни дан у којем се преплићу историја, вјера и обичаји, симболизујући саборност, истрајност и приврженост вриједностима које су обликовале наш народ, истакао је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
„То је прилика да се с дубоким поштовањем присјетимо храбрих припадника Војске Републике Српске који су своје животе уградили у одбрану Републике Српске, као и да изразимо трајну захвалност свим ратним војним инвалидима и породицама погинулих бораца“, поручила је Жељка Цвијановић.
У честитки команданту Трећег пјешадијског Република Српска пука Оружаних снага БиХ бригадиру Горану Максимовићу, припадницима пука и некадашњим борцима Војске Републике Српске, званичници су пожељели да сваки наредни Видовдан дочекујемо у миру, слободи, стабилности и напретку Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
5 ч2
Република Српска
5 ч0
Најновије
19
51
19
51
19
39
19
37
19
37
Тренутно на програму