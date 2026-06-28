Додик и Цвијановићева са Патријархом Порфиријем у Раваници, поклонили се моштима Цара Лазара

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Милорад Додик и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић сусрели су се данас у манастиру Раваница са Његовом светошћу патријархом српским Порфиријем и поклонили моштима Светог кнеза Лазара.
Након срдачног сусрета са Његовом светости, заједно са предсједником Србије Александром Вучићем посјетили су овај женски манастир у близини Ћуприје.
Високи званичници су се данас, на Видовдан, поклонили моштима Светог кнеза Лазара чије мошти почивају у манастиру.
У посјети манастиру је и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, предсједник Српске напредне странке Милош Вучевић и предсједник Демократске народне партије Милан Кнежевић.
Манастир Раваница припада Епархији браничевској Српске православне цркве.
Заједно са Његовом светошћу патријархом Порфиријем, предсједницима @predsednikrs и @MiloradDodik , данас на Видовдан, поклонили смо се моштима кнеза Лазара у манастиру Раваница.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) June 28, 2026
Нека нас Видовдан увијек подсјећа на вјеру, слободу, јединство и жртву коју су наши преци поднијели… pic.twitter.com/F34FbgMCXs
Раваница је заснована у другој половини 14. вијека, као задужбина српског кнеза Лазара, а манастирска црква посвећена је Вазнесењу Христовом и у њој се налазе мошти ктитора, Светог кнеза Лазара.
Након погибије цара Лазара у Косовској бици, његове мошти пренесене су из приштинске цркве Вазнесења у Раваницу 1392. године.
Манастир је више пута био рушен и паљен, при чему није страдала сама црква, већ утврђење и манастирске зграде.
Црква је тешко страдала 1686/7. године, када је побијен и већи број раваничких монаха.
Раваница је саграђена између 1375. и 1377. године, а фреске су осликане неколико година пред Косовску битку.
Манастир Раваница представља заштићено непокретно културно добро као споменик културе од изузетног значаја
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч2
Република Српска
2 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
7 ч4
Најновије
16
52
16
42
16
32
16
24
16
19
Тренутно на програму