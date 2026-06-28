Logo

Додик и Цвијановићева са Патријархом Порфиријем у Раваници, поклонили се моштима Цара Лазара

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 16:19

Коментари:

0
Додик, Цвијановић, Будимир Раваница
Фото: Srna

Предсједник Милорад Додик и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић сусрели су се данас у манастиру Раваница са Његовом светошћу патријархом српским Порфиријем и поклонили моштима Светог кнеза Лазара.

Након срдачног сусрета са Његовом светости, заједно са предсједником Србије Александром Вучићем посјетили су овај женски манастир у близини Ћуприје.

Високи званичници су се данас, на Видовдан, поклонили моштима Светог кнеза Лазара чије мошти почивају у манастиру.

У посјети манастиру је и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, предсједник Српске напредне странке Милош Вучевић и предсједник Демократске народне партије Милан Кнежевић.

Манастир Раваница припада Епархији браничевској Српске православне цркве.

Раваница је заснована у другој половини 14. вијека, као задужбина српског кнеза Лазара, а манастирска црква посвећена је Вазнесењу Христовом и у њој се налазе мошти ктитора, Светог кнеза Лазара.

Након погибије цара Лазара у Косовској бици, његове мошти пренесене су из приштинске цркве Вазнесења у Раваницу 1392. године.

Манастир је више пута био рушен и паљен, при чему није страдала сама црква, већ утврђење и манастирске зграде.

Црква је тешко страдала 1686/7. године, када је побијен и већи број раваничких монаха.

Раваница је саграђена између 1375. и 1377. године, а фреске су осликане неколико година пред Косовску битку.

Манастир Раваница представља заштићено непокретно културно добро као споменик културе од изузетног значаја

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Жељка Цвијановић

Патријарх Порфирије

Цар Лазар

мошти

Коментари (0)

Више из рубрике

Цвијановић: Још једна потврда снаге, спремности и професионализма Војске Србије

Република Српска

Цвијановић: Још једна потврда снаге, спремности и професионализма Војске Србије

2 ч

2
Додик: Војска Србије озбиљна одбрамбена снага

Република Српска

Додик: Војска Србије озбиљна одбрамбена снага

2 ч

0
Минић: Одбрамбено-отаџбински рат вођен под видовданским завјетом

Република Српска

Минић: Одбрамбено-отаџбински рат вођен под видовданским завјетом

4 ч

0
Palata predsjednika Republike Sprske, Banja Luka

Република Српска

Каран на Видовдан додијелио највиша одликовања: Ево ко је све добио признање

7 ч

4

  • Најновије

16

52

"У Братунац се не зове у Братунац се иде": Свједочанство Станише Стевановића

16

42

Примирје се распада, стигла порука из Техерана

16

32

Додик: Видовдан - дан када се с посебним поштовањем присјећамо наше славне историје

16

24

Цвијановић: Срећан Видовдан свим Србима, ма гдје живјели!

16

19

Додик и Цвијановићева са Патријархом Порфиријем у Раваници, поклонили се моштима Цара Лазара

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима