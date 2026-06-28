Каран на Видовдан додијелио највиша одликовања: Ево ко је све добио признање

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран одликовао је, поводом Видовдана, појединце и јединице Војске Републике Српске за заслуге стечене у стварању, одбрани и ослобођењу Републике, као и за признати јавни рад и личне резултате којим се доприноси друштвено-политичком развоју што доводи до опште афирмације Српске.
Орденом Карађорђеве звијезде Републике Српске Првог реда одликован је предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске и ратног команданта Слободан Жупљанин из Бањалуке.
Орденом Карађорђеве звијезде Републике Српске Другог реда одликовани су генерал-потпуковник Јован Милановић из Београда и пуковник Радован Шмитрана из Приједора, а Орденом Карађорђеве звијезде Републике Српске Трећег реда Друга семберска лака пјешадијска бригаду Војске Републике Српске.
Орденом Милоша Обилића одликован је потпуковник Милан Рикић из Бијељине, а Медаљом Петра Мркоњића 14. Херцеговачка лака пјешадијска бригада Војске Републике Српске, саопштено је из кабинета предсједника Републике Српске.
Златном медаљом за храброст Каран је одликовао борца Војске Републике Српске Миливоја Мркоњић из Бијељине.
Медаљом заслуга за народ предсједник Српске је одликовао поручника Раду Лазић из Бањалуке, добровољца из Србије Чеду Папић, постхумно Мирка Комненића из Требиња.
Постхумно је одликовао и добровољце из Србије Радована Главинића, Мирчу Миланова, Жељка Симића, Милисава Бабовића, Ранка Вучковца, Филипа Филиповића, Милутина Ђорђевића, Рашка Крупака, Антала Шипоша, Славишу Типшина, Јовицу Брадића и Драгомира Сталетића.
(Срна)
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