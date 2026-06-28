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Додик: Видовдан симбол истрајности, жртве и непоколебљиве борбе

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 08:01

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ

Поводом Видовдана - крсне славе Војске Републике Српске и Трећег пјешадијског (Република Српска) пука, команданту бригадиру Горану Максимовићу, официрима, подофицирима и припадницима пука упућујем искрене честитке, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Истакао је да је Видовдан дан који у колективном памћењу српског народа заузима посебно мјесто као симбол истрајности, жртве и непоколебљиве борбе, подсјећајући нас да су слобода, јединство и национално достојанство вриједности које се морају чувати и преносити будућим генерацијама.

"На овај велики празник, с посебним пијететом, присјећамо се свих погинулих бораца Војске Републике Српске, који су својом храброшћу и пожртвованошћу бранили свој народ, вјеру и огњиште, а чија је жртва уграђена у темеље наше Републике", поручио је Додик на Друштвеној мрежи Икс.

Истиче да нас њихова оданост, часна борба и љубав према отаџбини обавезује да чувамо истину о њиховом подвигу и да с поносом његујемо културу сјећања и будемо достојни насљеђа које су нам оставили.

"Увјерен сам да ће припадници Трећег пјешадијског (Република Српска) пука и убудуће бити достојни чувари славне традиције Војске Републике Српске, водећи се вриједностима части, одговорности и професионалности. Уз жељу да нас овај велики празник увијек окупља око идеала слободе, мира, саборности и љубави према Републици, још једном вам честитам крсну славу - Видовдан", закључио је Додик.

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Тагови :

Видовдан

Милорад Додик

Република Српска

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