БОРС: Уприличен пријем за 15 генерала

Аутор:Валерија Илић
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Српска историја саткана је од битака за одбрану слободе, чуло се пријему поводом Видовдана – крсне славе Војске Републике Српске. Била је то прилика да се ода признање генералима који су предводили Војску Републике Српске у најтежим временима.
И данас, поручују, стоје на располагању да својим искуством и знањем допринесу у даљем очувању Републике Српске без које, како кажу, нема среће за српски народ на овим просторима
"Без свих припадника Војске Републике Српске, без бораца, без припадника полиције, без нашег народа и политичког руководства сигурно ово о чему они говоре не би смо остварили, а остварили смо много, по први пут Република Српска је једна државна институција и државна творевина западно од Дрине", рекао је Саво Сокановић, генерал-потпуковник у пензији.
"Војска Републике Српске је опстала управо зато што је била везана и за народ и за своје старјешине и за своје руководство, али и за оно у шта вјерује, као што је овај светац који предстоји", рекао је Будимир Гаврић, генерал-мајор начелник штаба источно-босанског корпуса.
На искуство и савјете генерала рачунају у Борачкој организацији Републике Српске. Три су правца дјевовања: очување Републике Српске, његовање традиције и чување истинитих историјских чињеница.
"Одлучили смо испред Борачке организације да сједнемо са њима, јер Видовдан је дан који обиљежава овај отаџбински рат, него све српске ратове од Косова до данашњих дана, а они су неко које сигурно највише дао за Републику Српску, неко које одлучивао и најтежим моментима, неко које командовао и заједно са нама борцима Републике Српске створио Републику Српску", рекао је Милован Гагић, предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске.
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Српске истиче да је ријеч о људима који су у вријеме Одбрамбено-отаџбинског рата стајали на челу Војске и дали огроман допринос да народ данас живи у слободи и има Републику Српску.
"Упознати их са тренутном ситуацијом у Републици Српској, са положајем српског борца, са правима који он данас има, а сигурно на основу огромног искуства који они имају сигурно да ће нам дати одређене савјете које ћемо ми сигурно уважавати, јер смо их слушали у току Одбрамбено-отаџбинског рата. Увијек се старији слуша, а ми смо ти који требамо да послушамо старије, ово ћемо наставити и у наредном периоду, генерали су увијек добродошли", рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Свечани пријем за 15 генерала Војске Републике Српске организовала је Борачка организација Републике Српске.
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