Дуге колоне на граничном прелазу Зупци- Ситница

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Тридесет плус степени, клима ради пуном паром, али нервозу тешко хлади. Нова туристикча сезона донијела је добро познату стару слику на заједничком граничном прелазу Зупци-Ситница.
Готово да нема дана без гужви на граничном прелазу Зупци Ситница. Због туристичке сезоне у функцији су по двије траке у оба смјера.
"Тако је како је. Требала би иначе инфраструктура мало да се поправи и биће растерећенији и прилази. Знате ли да је ово интегрисани гранични прелаз? Знамо али није".
"Сваке године исто, за Херцеговину је ово најближи одлазак на море. Дубровник, Црна гора".
"Било би добро да се мало убрза ради људи који иду на дан, док не узмемо неки одмор па одемо пар дана. Ради дјеце је највише".
"Могу ли ови гранични прелази мало боље функционисати? Како да не, могло би бити више трака и да пуштају. Видите колика је колона, баш је грозно", кажу грађани.
Љетна сезона тек се захуктава, највеће гужве су у данима викенда, када овим граничним прелазом проће на хиљаде путника. На излаз из БиХ данас се чекало око сат времена. Клима, вода и стрпљење најбољи су савезник до рампе.
"Има ли нервозе? Има, изгорисмо живи, баш нам није добро. Идемо данас, али сигурно нећемо поновити, јер нам се не чека".
"Није лијепо, али што се мора мора. Како се расхлађујете? Ево попила сам воду".
"Клима, тешко је".
"Долазимо из Бијељине. Расхлађујемо се мало климом, мало отворимо прозоре. Ја имам јако добро друштво, тако да је све супер", кажу грађани.
Интегрисани гранични прелаз Зупци- Ситница отворен прије више од годину дана требао је да убрза процедуре и смањи гужве. Проблем је и недостатак полицијских службеника.
А колико посла имају гранични службеници БиХ говори и то да због великом обима посла и тренутно недостатка полицијских службеника, из граничне полиције БиХ нам нису могли обезбиједити саговорника на ову тему.
Нису нам одговорили ни из граничне полиције Црне Горе. Слично стање је данас било и на прелазу Делеуша- Враћеновићи код Билеће. Још веће гужве очекују се у наредним данима, зато се наоружајте стрпљењем.
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