Почео скуп "Србија једна породица": Развијена застава дуга више од 500 метара, присуствује Додик

Аутор:АТВ редакција
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Скуп "Србија једна породица" почео је у Београду, на платоу испред Дома Народне скупштине. Овај догађај је најављен као прилика за представљање планова и програма који ће обликовати будућност Србије.
На овај скуп је позвао предсједник Србије Александар Вучић, заједно са другим високим званичницима, скупу присуствују и предсједник СНСД-а Милорад Додик, као и премијер Саво Минић, предсједник Народне скупштине Републике Ненад Стевандић.
На скупу "Србија једна породица" који се одржава у Београду учесници су развили највећу српску заставу до сада, која је, како је раније најављено, дуга више од 500 метара и широка 10 метара.
Заставу од Улице кнеза Милоша према Дому Народне скупштине носи велики број учесника скупа, а на челу колоне је министар финансија Синиша Мали.
Министар је истакао да грађанима Србије хоће да покаже начин на који се бори за своју земљу.
"Ако смо негде грешили, ми се извињавамо, али хоћемо да заједно са свим грађанима Србије, са народом Србије, покажемо како се бори за своју земљу. Нека ова застава говори више од хиљаду мојих речи. Ово је права слика Србије. Ово је понос наше земље. Ја сам пресрећан, препоносан", рекао је Мали.
На скуп је стигао велики број грађана из цијеле Србије, а неки од њих су дошли пјешке, јавио је Танјуг.
На окупљање у Београду стигло је и неколико хиљада Срба са Косова и Метохије.
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