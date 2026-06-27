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Објављени коначни резултати избора на КиМ

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 13:31

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Објављени коначни резултати избора на КиМ

Централна изборна комисија у Приштини објавила је коначне резултате пријевремених парламентарних избора на Косову и Метохији према којима је Српска листа освојила 5,40 одсто гласова и девет од 10 мандата загарантованих Србима на изборима за скупштину привремених приштинских институција.

На изборима 7. јуна странка За слободу правду и опстанак, коју предводи Ненад Рашић, освојила је 0,67 одсто, односно један мандат од 10 загарантованих представницима Срба.

Подаци ЦИК-а показују да је ова странка значајан број гласова освојила у срединама у којима нема Срба.

Предсједник ЦИК-а Крешник Радоњићи рекао је на сједници да је Покрет "Самоопредјељење" освојио 47,13 одсто гласова и 53 мандата на изборима одржаним 7. јуна.

Он је рекао да је Демократска партија Косова освојила 19,44 одсто гласова и 22 мандата, Демократски савез Косова 16,69 одсто и 18 мандата, а Алијанса 6,74 одсто и седам посланичких места, преносе "Репортери".

Радоњићи је рекао да кандидати имају право да поднесу жалбе комисији за жалбе и притужбе у року од 48 часова.

Скупштина привремених приштинских институција има 120 посланичких мјеста, од којих се за 100 надмећу странке Албанаца, 10 је загарантовано представницима Срба, а 10 представницима несрпских невећинских заједница, пише Срна

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Тагови :

Косово и Метохија

Приштина

Срби

Избори КиМ

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