Објављени коначни резултати избора на КиМ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Централна изборна комисија у Приштини објавила је коначне резултате пријевремених парламентарних избора на Косову и Метохији према којима је Српска листа освојила 5,40 одсто гласова и девет од 10 мандата загарантованих Србима на изборима за скупштину привремених приштинских институција.
На изборима 7. јуна странка За слободу правду и опстанак, коју предводи Ненад Рашић, освојила је 0,67 одсто, односно један мандат од 10 загарантованих представницима Срба.
Подаци ЦИК-а показују да је ова странка значајан број гласова освојила у срединама у којима нема Срба.
Предсједник ЦИК-а Крешник Радоњићи рекао је на сједници да је Покрет "Самоопредјељење" освојио 47,13 одсто гласова и 53 мандата на изборима одржаним 7. јуна.
Он је рекао да је Демократска партија Косова освојила 19,44 одсто гласова и 22 мандата, Демократски савез Косова 16,69 одсто и 18 мандата, а Алијанса 6,74 одсто и седам посланичких места, преносе "Репортери".
Радоњићи је рекао да кандидати имају право да поднесу жалбе комисији за жалбе и притужбе у року од 48 часова.
Скупштина привремених приштинских институција има 120 посланичких мјеста, од којих се за 100 надмећу странке Албанаца, 10 је загарантовано представницима Срба, а 10 представницима несрпских невећинских заједница, пише Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
53
16
51
16
40
16
31
16
25
Тренутно на програму