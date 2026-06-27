Саслушани бомбаши из Београда: Бацили паклену направу док је дијете спавало

Аутор:АТВ редакција
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Више јавно тужилаштво у Београду покренуло је истрагу против четворице мушкараца због постојања основа сумње да су 5. јуна 2026. године извршењем различитих кривичних дјела учествовали у бацању бомбе на породичну кућу С.Ч. на територији општине Нови Београд.
Тројица осумњичених Е.М, Б.Л. и Н.Л. саслушани су пред поступајућим јавним тужиоцем, док се за још једним лицем трага.
Тужилаштво је предложило судији за претходни поступак Вишег суда у Београду да осумњиченима Е.М, Б.Л. и Н.Л. одреди притвор да не би утицали на свједоке и на осумњиченог за којим се трага, као и да не би поновили кривично дјело у кратком временском периоду.
За лицем за којим се трага тужилаштво је такође предложило одређивање притвора и доношење наредбе за расписивање потјернице.
Наредбом о спровођењу истраге Е.М. се на терет ставља кривично дјело Недозвољена производња, држање, ношење и промет оружа и експлозивних материја у стицају са кривичним дјелом Изазивање опште опасности, лицу за којим се трага на терет ставља подстрекавање на извршење наведених кривичних дјела, а Н.Л. и Б.Л. се терете за помагање у извршењу поменутих кривичних дјела.
Доказне радње биће предузете против Е.М. у правцу утврђивања елемената кривичног дјела Неовлашћено држање опојних дрога, а против Б.Л. у правцу утврђивања кривичног дјела Посебни случајеви фалсификовања исправе.
Постоје основи сумње да је Е.М. неовлашћено носио минско – експлозивно средство чије држање није дозвољено грађанима и то ручну бомбу М50, те је 5. јуна дошао до куће оштећеног, у којој је у том тренутку спавала његова кћерка, активирао и бацио ручну бомбу у правцу куће, а затим се удаљио са лица мјеста, а мушкарац за којим се трага га је на то подстрекао.
Н.Л. је, како се сумња, Е.М. помогао у извршењу кривичних дјела, стављајући му на располагање поменуту ручну бомбу, а осумњичени Б.Л. му је са помогао у извршењу кривичних дјела, јер је унапред обећао прикривање кривичног дјела и учиниоца.
(Телеграф)
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