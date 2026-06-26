Покушао да је силује, она му отела нож и избола га, сада ће робијати за убиство

Аутор:АТВ редакција
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Апелациони суд у Београду правоснажно је осудио Фатиму Зумберовић на јединствену казну затвора од три године и четири мјесеца, након што је одбио све жалбе и потврдио првостепену пресуду Вишег суда.
Апелациони суд у Београду правоснажно је осудио Фатиму Зумберовић на јединствену казну затвора од три године и четири мјесеца, након што је одбио све жалбе и потврдио првостепену пресуду Вишег суда. Зумберовићева је оглашена кривом за убиство Драгана Васиљевића, које је починила у ноћи између 2. и 3. фебруара 2023. године, али уз прекорачење граница нужне одбране.
Како се наводи у судским списима, трагедија се догодила у стану у Београду где је окривљена те вечери боравила. Драган Васиљевић је, држећи нож у руци, захтијевао од Фатиме Зумберовић да га орално задовољи. Након што је она то одлучно одбила, дошло је до сукоба. Зумберовићева је најприје стакленом флашом задала ударац Васиљевићу у предјелу главе.
Након првог ударца флашом, Васиљевић је оборио девојку на кревет. Док је лежао преко ње, и даље држећи нож у руци, окривљена је, у покушају да одбије истовремени противправни напад и заштити се, успјела да му отргне нож из руке и зада му више убодних рана.
Ове повреде су, према оцени судских вјештака, збирно представљале тешку тјелесну повреду опасну по живот. Након што је избола нападача, Фатима Зумберовић је његово тијело покрила на кревету, ставила му јастук преко главе и побјегла из стана.
Приликом доношења одлуке, суд је узео у обзир низ специфичних околности под којима се злочин одиграо. Судски вјештаци Медицинског факултета и вјештак неуропсихијатар утврдили су да се окривљена у моменту извршења дјела налазила у стању повишеног емоционалног узбуђења, које је било директно испровоцирано понашањем жртве. Поред тога, утврђено је да је била у стању политоксичне зависности и под дејством бупренорфина, због чега је њена урачунљивост у вријеме злочина била "смањена до степена битног, али не и битно".
Приликом одмјеравања казне, Виши суд у Београду је Фатими Зумберовић најприје утврдио казну од три године затвора за ово кривично дјело, максимално цијенећи олакшавајуће околности – прије свега њене тешке личне и породичне прилике, као и чињеницу да је бранила сопствени живот и достојанство.
Међутим, с обзиром на то да је ово дјело учинила током трајања условне осуде изречене ранијом пресудом, суд је ту условну осуду опозвао. Раније утврђена казна затвора од осам мјесеци узета је као фиксна, па јој је након законског усклађивања изречена јединствена казна у трајању од три године и четири мјесеца затвора.
Жалбе на првостепену пресуду поднели су и Више јавно тужилаштво у Београду и бранилац окривљене, али је Апелациони суд све жалбе одбацио као неосноване.
Према оцјени Апелационог суда, првостепени суд је потпуно и правилно утврдио чињенично стање на основу детаљних налаза Института за судску медицину и комисије вјештака. Суд је закључио да је изречена кривична санкција потпуно сразмерна тежини учињеног дјела, околностима под којима је оно извршено, као и личности саме окривљене, те да је нужна и довољна за постизање сврхе кажњавања.
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