Убио мајку своја три сина јер је хтјела да га напусти: Жарко Петровић никада неће изаћи са робије!

Аутор:АТВ редакција
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Апелациони суд у Нишу преиначио је пресуду Вишег суда у Неготину и правоснажно осудио Жарка Петровића (66), пензионисаног старијег водника Војске Србије и бившег предсједника борског Субнора, на казну доживотног затвора.
Петровић је оглашен кривим за тешко убиство невенчане супруге Виолете Николић (41), које се догодило 24. септембра 2021. године у центру Бора.
Овом одлуком стављена је тачка на судски процес који је трајао скоро пет година.
У првостепеном поступку, Петровић је два пута био осуђен на казне од по 20 година затвора. Првобитна пресуда била је укинута и враћена на поновно суђење због битних повреда одредаба кривичног поступка. Међутим, и у поновљеном поступку, Виши суд у Неготину изрекао му је идентичну казну од двије деценије робије за кривична дјела тешко убиство и недозвољено држање и ношење оружја, након чега је тужилаштво поднијело жалбу Апелацији.
Главни јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Неготину, Драган Пејкић, истакао је да је тужилаштво од почетка инсистирало на најстрожој казни.
- Сматрали смо да изречена казна од 20 година није сразмерна тежини учињених кривичних дјела. Жалбом смо тражили изрицање доживотног затвора, позивајући се на одредбе Истанбулске конвенције, међународног споразума који се односи на спречавање и борбу против насиља над женама и насиља у породици - изјавио је Пејкић за медије.
Током поступка узето је у обзир и да је Петровић раније већ три пута кривично и прекршајно осуђиван због незаконитог држања оружја.
Мотив овог бруталног злочина лежи у одлуци несрећне жене да прекине заједнички живот. Виолета Николић, мајка њихова три сина, одлучила је да напусти Петровића и да се са дјецом одсели из заједничког стана.
Кобног дана, Петровић је дошао у Виолетин фризерски салон у самом центру Бора, глумећи муштерију и тражећи да га ошиша. Према свједочењима очевидаца, он је инсистирао да му се Виолета врати, што је она одбила, рекавши да ће о томе разговарати неки други пут. Петровић јој је тада упутио пријетњу ријечима: „Нећеш бити ни са ким, ако ниси моја“.
Свједоци су испричали да је оптужени потом покушао силом да изведе Виолету из локала. Она је успјела да се одбрани и да га маказама огребе по руци, након чега је он напустио салон. Међутим, Петровић је отишао до свог аутомобила, узео преправљену ловачку пушку – кратеж, вратио се у локал и лишио Виолету живота.
((Телеграф.рс, Новости)
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