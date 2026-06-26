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Сви хрле у овај манастир из 15. вијека: Вјерује се да исцјељује најтеже бољке

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 11:15

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Манастир Фенек, мушки манастир у Епархији сремског Српске православне цркве
Фото: Screenshot/Youtube

На свега пола сата вожње од Београда налази се Манастир Фенек, једна од најзначајнијих светиња у Срему.

Познат по богатој историји и чудотворном извору, вијековима привлачи вјернике који овдје долазе да се помоле, пронађу мир и затраже помоћ у тешким животним тренуцима.

Манастир Фенек смјештен је у близини села Јаково, у општини Сурчин, на око 25 километара од центра Београда.

Према народном предању, манастир је основан крајем 15. вијека, а његово настајање најчешће се повезује са деспотом Стефаном Бранковићем и Светом Ангелином Бранковић.

Први поуздани историјски запис о овој светињи потиче из 1563. године, док је данашња црква, посвећена Светој Петки, подигнута крајем 18. вијека.

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Током историје више пута је страдао у ратовима, али је сваки пут обнављан и остао важно духовно уточиште српског народа.

Највећи број вјерника у Фенек долази како би се помолио Светој Петки, једној од најпоштованијих светитељки у православљу. Многи траже благослов за своје породице, моле се за здравље, успјех, потомство или помоћ у тешким животним околностима.

Поред богослужења и исповијести, бројни посјетиоци вријеме проводе у тишини манастирске порте, вјерујући да управо овдје проналазе мир који им је потребан.

Свети извор под окриљем манастира

Посебно мјесто у оквиру манастирског комплекса заузима извор воде који народ сматра светим и исцјелитељским. Вјерници често односе воду својим кућама или се њоме умивају уз молитву, вјерујући да доноси духовну утјеху и Божји благослов.

Свједочења вјерника: Од исцјељења до потомства

За Манастир Фенек везују се бројна свједочења људи који тврде да су им молитве изговорене у овој светињи промијениле живот. Међу њима има оних који говоре о оздрављењу након тешких болести, брачних парова који су, како свједоче, добили дјецу послије дугогодишње борбе за потомство, као и вјерника који су пронашли унутрашњи мир, превазишли велике животне кризе или ријешили породичне проблеме.

Ипак, важно је истаћи да Српска православна црква ова искуства посматра као лична свједочења вјерника и није званично прогласила ниједан од ових догађаја чудом.

Посебно мјесто у српској историји

Манастир Фенек заузима и посебно мјесто у српској историји. Током једног периода у њему су чуване мошти Свете Петке, а познато је и да је овдје боравио вожд Карађорђе за вријеме Првог српског устанка.

Због своје духовне и историјске вриједности, Фенек и данас остаје једно од најпосјећенијих православних светилишта у околини Београда, гдје се традиција, вјера и историја сусрећу већ више од пет вијекова, преноси Информер.

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Тагови :

Манастир Фенек

СПЦ

исцјељење

Србија

народно вјеровање

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