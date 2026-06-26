На списку несталих у земљотресу у Венецуели 45.527 људи

Аутор:АТВ редакција
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Укупно 45.527 људи уврштено је на списак несталих који је након земљотреса објавила интернет страница "Десапаресиос теремото Венецуела".
Списак је састављен на основу пријава корисника странице који покушавају да пронађу нестале драге особе, пише "Раша тудеј".
Број жртава два земљотреса који су погодили Венецуелу порастао је на око 235, док је више од 4.300 људи повријеђено, изјавио је министар здравља Карлос Алварадо. Други земљотрес био је најјачи у тој земљи у више од сто година.
Алварадо је за државну телевизију рекао да су здравствене установе до четвртка у 19 часова збринуле више од 4.300 повријеђених, од којих је већина задобила лакше повреде, али да међу њима има и пацијената са тешким и умјереним повредама.
Према његовим ријечима, многима је била потребна хируршка интервенција.
Imágenes aéreas de La Guaira. Terremoto en #Venezuela. No para de sorprender tanta tragedia. 🚨🆘‼️ pic.twitter.com/8tV85HNrle— Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026
Земљотреси јачине 7,5 и 7,2 степена по Рихтеру погодили Венецуелу током ноћи између сриједе и четвртка. Амерички геолошки завод саопштио је да је ријеч о реткој појави познатој као "дублет", односно двоструки земљотрес. Послије ова два потреса забиљежено је најмање 138 накнадних земљотреса.
У земљи је проглашено ванредно стање, а обустављен је ваздушни и жељезнички саобраћај, као и настава у школама.
Катастрофа је погодила Венецуелу у тренутку када се земља већ суочава са дубоком политичком и финансијском кризом. Спасилачки тимови из различитих дијелова свијета припремају се за долазак, док обећања о страној помоћи пристижу. Међутим, такозвани "златни период" за проналажење преживјелих све је краћи.
Појавило се и неколико незваничних сајтова на којима породице објављују фотографије својих несталих најближих. Један хуманитарни радник навео је да су становници трагали за рођацима и на улицама. Уједињене нације саопштиле су да координишу распоређивање тимова за потрагу и спасавање у Венецуели, док све више држава нуди помоћ. Сједињене Америчке Државе најавиле су 150 милиона долара помоћи, а америчка војска саопштила је да ће у регион упутити расположиве снаге јужне команде.
Уницеф је упозорио да су хиљаде дјеце угрожене и да је многим породицама неопходна хитна помоћ.
Земљотреси су додатно оптеретили венецуелански здравствени систем, који је већ годинама у кризи.
Привремена предсједница Делси Родригез посјетила је у четвртак савезну државу Ла Гваира, подручје најтеже погођено земљотресима.
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