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Због лежаљке избила масовна туча: Дјевојчици сломљен нос

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 10:00

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На базену познатог хотел избила масовна туча због лежаљке.
Фото: The Sun Video/Screenshot

Једна дјевојчица (13) из Велике британије добила је ударац у лице током масовне туче на базену хотела и том приликом сломљен јој је нос због чега је завршила у болници.

Језиви крици чули су се поред базена док су десетине туриста скочиле да помогну тинејџерки, пренио је Тхе Сун.

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У шокантном снимку, виде се гомиле туриста који се хватају за сунце како се рву прије него што избије права туча, а види се како један мушкарац задаје низ удараца жени у зеленом бикинију.

Сматра се да је хаос настао након што је дјевојчица сјела на лежаљку у породичном одмаралишту, не схватајући да је користи члан локалног клана. Одведена је у болницу док јој се крв сливала низ лице.

Очевици су рекли да су сцене које су се одвијале биле попут "терористичког напада" или "правих нереда". Умјесто да је замоле да се помјери, породице су испричале како је један тип наводно почео да удара тинејџерку.

Вјерује се да су се његови другови такође тукли, док су запањени британски туристи покушавали да заштите дјевојчицу. Док је избијао хаос, пића су летјела и чаше се ломиле, мајке су викале на своју дјецу да изађу из базена, а купачи који су се сунчали "мислили су да је то терористички напад". Полиција је позвана да прекине тучу у стилу Дивљег запада.

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Хитна помоћ је такође стигла, јер су полицајци и хотелско особље рекли другим гостима да су "превише уплашени" да иселе групу која је изазвала хаос.

Умјесто тога, престрављена тинејџерка и њена британска породица премјештени су у друго породично одмаралиште након што је збринута у болници. Други гости који су одсјели у хотелу Санта Сузана на Коста Брави испричали су како су се забарикадирали у својим собама од насиља у сриједу поподне, превише уплашени да оду из страха да ће их напасти шпански хулигани.

"Дјевојчица је ударена у лице након што је сјела на празну лежаљку. Није имала појма да је већ користи друга породица. Нападач није проговорио ни ријеч, само је улетио. Било је невјероватно, потпуно мучно. Како би се одрастао човјек могао тако понашати према било коме, а камоли према дјетету. За неколико секунди дошло је до нереда великих размјера", рекао је један од свједока.

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Личило је на тучу у салуну, али умјесто да су учествовали пијанци, породице средње класе су се тукле. Дјевојчица је одведена док јој је крв лила из носа. Жене су викале да им дјеца изађу из базена. Непосредно прије него што је избила туча, експлодирао је ватромет и многи људи су се плашили да је у току терористички напад.

Једна тинејџерка је одведена у болницу након што је задобила повреде лица, а други су задобили посјекотине, модрице око очију и огреботине. Једној дјевојци је сломљен нос. Имала је велику болну кожу због све крви.

"Мој партнер је чекао у реду за пиће, чуо је вриске и ломљење стакла и помислио је да је то још један масакр на плажи. Сви су викали 'Узмите дјецу! Узмите дјецу!', хватали дјецу и истрчавали из комплекса. Читава ствар је била језива. Особље је дотрчало и позвана је полиција. Убрзо је постало очигледно да власти нису биле спремне ништа да ураде", додао је свједок.

Снимци које је добио лист Тхе Сун приказују непосредне посљедице напада, испод сунцобрана и испред хотелског киоска.

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Хотел са пет спратова и 214 соба, удаљен 45 минута вожње од Барселоне, нуди Британцима "безбрижан, свеобухватан одмор на Коста Маресме". Комплетан снимак језиве туче можете погледати ОВДЈЕ.

(Телеграф.рс)

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